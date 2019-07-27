Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.

Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой

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