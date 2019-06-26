Спорт
Трампу не нравится, что футболистка сборной США не поет гимнSportmail.ru вчера в 09:47
Трамп рассказал сайту The Hill, что не считает такое поведение приемлемым. Ранее президент США конфликтовал с игроками НФЛ, заявляя, что те, кто выражает протест во время гимна, должны покинуть страну. Рапино сделала дубль в матче 1/8 финала ЧМ с Испанией и вывела команду в четвертьфинал.
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Трамп ответил футболистке, сказавшей, что она не пойдет «в гребаный Белый дом»
Sport24.ruвчера в 12:01
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:28, Вашингтон
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