Спорт

Трампу не нравится, что футболистка сборной США не поет гимнSportmail.ru вчера в 09:47

Трамп рассказал сайту The Hill, что не считает такое поведение приемлемым. Ранее президент США конфликтовал с игроками НФЛ, заявляя, что те, кто выражает протест во время гимна, должны покинуть страну. Рапино сделала дубль в матче 1/8 финала ЧМ с Испанией и вывела команду в четвертьфинал.
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Трамп ответил футболистке, сказавшей, что она не пойдет «в гребаный Белый дом»

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Трамп ответил футболистке, которая заявила, что не пойдет в Белый дом

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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:28, Вашингтон
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Армия и оружие

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Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.
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В мае Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что торговая война США и Китая может привести к сокращению объемов мировой экономики на 0,5 процента уже в 2020 году.
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Названы российские города с самым большим количеством автомобилей

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По данным на сентябрь прошлого года наиболее частым нарушением на трассе является превышение скорости.
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Американский полузащитник
American professional soccer midfielder/winger who plays for and captains Reign FC in the National Women's Soccer League. As a member of the United States women's national soccer team, she helped the U.S. win the 2015 FIFA Women's World Cup, the gold at the 2012 London Olympics, and finish runners-up at the 2011 FIFA Women's World Cup. Since 2018, she co-captains her national team alongside Carli Lloyd and Alex Morgan.
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