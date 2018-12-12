с чего всё началось

Европейские правительства призывают отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы». Резолюция не имеет юридической силы, но показывает отношение конгрессменов к проекту.

Политика Политика В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Мэй Голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй состоится в британском парламенте вечером в среду, 12 декабря.

Политика Политика Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной Президент Украины заявил о начале "войны", комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News.

Политика Политика Финансового директора Huawei освободили под залог Канадский суд освободил под залог арестованного финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая ожидает экстрадиции в США, сообщило в среду агентство Bloomberg.

Армия и оружие Армия и оружие Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.

Политика Политика Путин: Конституция РФ создала условия для развития страны Российская Конституция выдержала проверку временем и создала условия для стабильного развития страны.

Политика Политика Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место.

Политика Политика Куйвашев потребовал пересмотреть повышение зарплаты мэру Екатеринбурга Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал пересмотреть решение о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и ряду чиновников городской администрации.

Политика Политика Экс-депутат Верховной рады назвал причину миграции украинцев в Россию Причину злоключений соотечественников, ставших трудовыми мигрантами, экс-парламентарий видит в недружественной политике властей Украины по отношению к собственным гражданам.

Политика Политика Глава Минтранса возглавил совет директоров «Аэрофлота» Министр транспорта Евгений Дитрих избран председателем совета директоров «Аэрофлота».

Политика Политика Трамп верит в народный бунт в случае своего импичмента Президент США Дональд Трамп заявил, что не переживает из-за возможного импичмента.

Армия и оружие Армия и оружие Испытания двух версий МиГ-35 сняли на видео Пилоты Летно-испытательного центра Минобороны РФ в Ахтубинске приступили к интенсивным полетам на двух разновидностях глубоко модернизированного истребителя МиГ-35: одноместной и учебно-боевой "спарке".

Политика Политика Суд обязал начать антикоррупционное расследование против Гройсмана Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследование в отношении премьер-министра страны Владимира Гройсмана, передают "Украинские новости".

Политика Политика Совфед не поддержит законопроект о ликвидации унитарных предприятий Об инициативе Госдума 11 декабря приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на создание новых и ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий.

Политика Политика В США Россию и Китай заподозрили в создании «Восточной Антанты» Недоверие к политике США вынуждает Россию и Китай налаживать прочный союз, несмотря на противоречия.