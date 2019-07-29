Политика
Конгрессмены потребовали от Трампа новых санкций по «делу Скрипалей»Коммерсантъ 19:21
Члены палаты представителей обнародовали открытое письмо к президенту США Дональду Трампу, в котором призывают ввести второй пакет антироссийских санкций из-за отравления семьи Скрипалей в британском Солсбери. Текст опубликован на сайте комитета по иностранным делам конгресса США.
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с чего всё началось
Как сообщает Sputnik со ссылкой на письмо конгрессменов Элиота Энгеля и Майкла Маккаула, политики «глубоко обеспокоены тем, что в отношении России не были введены санкции, как того требует законодательство США».RT на русском16:11
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