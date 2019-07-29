с чего всё началось

Члены палаты представителей обнародовали открытое письмо к президенту США Дональду Трампу, в котором призывают ввести второй пакет антироссийских санкций из-за отравления семьи Скрипалей в британском Солсбери. Текст опубликован на сайте комитета по иностранным делам конгресса США.

Конгрессмены потребовали от Трампа новых санкций по «делу Скрипалей»

Политика Против Порошенко завели еще одно уголовное дело Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.

Кино Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум В 2015 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров начал встречаться с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум.

Общество В Тулуне закрыли федеральную трассу В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.

Общество Площадь пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась По данным министерства лесного хозяйства региона, по состоянию на утро 29 июля в Эвенкии действует 71 пожар на общей площади около 978 тыс. га.

Политика Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия Американские сенаторы не смогли преодолеть вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на три ранее одобренные конгрессом резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже оружия арабским странам без их утверждения законодателями.

Шоу-бизнес Ургант опубликовал коллаж с фотографиями повзрослевших дочерей Иван Ургант сделал необычный коллаж из снимков своих дочерей Эрики, Леры и Нины.

Происшествия Около 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Черногории В результате случившегося пострадал 41 человек, передает RTGC. Среди пострадавших - граждане Сербии и Черногории.

Политика Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.

Футбол Габулов: на месте руководства «Спартака» я бы дал время Кононову Руководство „Спартака“ поступает правильно, нельзя в такой ситуации совершать резкие поступки, которые могут привести к плохим итогам.

Общество В России предложили заблокировать BlaBlaCar Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.

Наука Япония одобрила первые эксперименты на эмбрионах человека и животных Ученый планирует выращивать человеческие клетки в эмбрионах мышей и крыс, а затем пересаживать эти зародыши суррогатным животным.

Кино Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар".

Экономика Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет» Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.

Технологии Спутниковый интернет в России запрещается Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Футбол «Зенит» решил купить футболиста «Барселоны» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».

Происшествия В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 человека Не менее 52 заключённых тюрьмы в бразильском муниципалитете Альтамира погибли в результате массовых беспорядков.

Происшествия Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.

Культура Российского дирижера Гергиева освистали в Германии "Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.

Шоу-бизнес Агент Галустяна прокомментировал информацию о разводе артиста Агент Михаила Галустяна Алексей Новацкий опроверг слухи о возможном разводе актёра с супругой Викторией.

Здоровье Доктор Мясников назвал пять препаратов, которые принимает сам с 30 лет Доктор Александр Мясников объяснил общий принцип подбора лекарств для каждого человека и назвал препараты, которые принимает сам.

Армия и оружие Россия и Иран расширят военное сотрудничество Ханзади отметил, что этот документ является первым в своем роде между Россией и Ираном.

Наука Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.

Политика На Украине прозвучал призыв к вторжению в Россию Журналист отметил, что Верховная рада должна принять решение о вводе лучших подразделений украинской армии в Россию для совершения наступательных операций.

Политика Покинувший Украину Порошенко отправился путешествовать по миру Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и двумя самолетами отправился из Украины в ОАЭ и Германию.