Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против РоссииГазета.Ru вчера в 15:16
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
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с чего всё началось
Как сообщает Sputnik со ссылкой на письмо конгрессменов Элиота Энгеля и Майкла Маккаула, политики «глубоко обеспокоены тем, что в отношении России не были введены санкции, как того требует законодательство США».RT на русскомвчера в 16:11
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Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Экономика
«Автодор» в 2018 году вдвое превысил максимальный объем авансов
Сколько «Автодор» перечислил авансов подрядчикам В течение 2018 года госкомпания «Автодор» предоставила подрядчикам авансовые платежи по строительству и реконструкции автодорог на общую сумму 82,4 млрд руб. из 123,5 млрд руб. общих расходов, что составило 66,7%. При этом лимит авансов по таким проектам — не более 30%.
Обновлено в 00:30
Политика
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Суд арестовал участника митинга за бросок мусорного бака в бойца ОМОНа
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Политика
Против Порошенко завели новое уголовное дело
В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено очередное уголовное дело.
Обновлено вчера в 19:05
Общество
Лесные пожары в Сибири. Собрали всю информацию к этому часу
Пожары в Сибири начались в середине июля. Площадь возгораний увеличивается с каждым днем.
Обновлено вчера в 07:09
Авто
Новый Mitsubishi Pajero Sport появится в России не раньше 2020 года
Компания Mitsubishi перенесла ранее запланированный старт продаж на 2019 год своего внедорожника Pajero Sport.
Обновлено в 00:58
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
На юге Китая пассажирский автобус упал с моста в реку
На юге Китая пассажирский автобус упал с моста в реку. Инцидент произошел утром во вторник в городе Хайкоу в провинции Хайнань.
Обновлено вчера в 23:38
Транспорт
Федеральная трасса «Сибирь» в районе Тулуна закрыта из-за паводка
Обновлено вчера в 18:30
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
"Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - заявил он.
Обновлено вчера в 07:14
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
ФАС завела дело о нарушениях при закупках палаток для «Холдоми»
Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю возбудило дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» при закупках палаток для летнего лагеря на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», сообщило ведомство во вторник.
Обновлено вчера в 23:19
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Авто
Обновленный Nissan Patrol показали без камуфляжа
Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено вчера в 12:33
Общество
В России упростились покупка и продажа недвижимости
Другими словами, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения.
Обновлено в 01:02
Экономика
Процентный запас: почему ФРС не стоит поддаваться давлению Трампа
Накануне намеченного на 30–31 июля заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США игроки активно обсуждают возможность первого за десять лет снижения ставки ведущего мирового регулятора.
Обновлено в 00:49
Авто
На тесты вышел электрокар ID Crozz от Volkswagen
Первые тесты ID Crozz проводились в кузове Tiguan, но с удлиненной колесной базой.
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие
В России возродят расформированные при Горбачеве полки
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено 28 июля в 10:55
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено вчера в 19:44
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Обновлено вчера в 16:42
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие
Бойцы российской ЧВК погибли в Сирии
Обновлено вчера в 10:00
Космос
Миллиарды лет назад на Марс упал астероид. Он образовал огромный кратер и вызвал цунами
НАСА показало роборуку аппарат Mars 2020 в действии Еще в 2016 году группа астрономов выдвинула теорию древних огромных цунами, вызванных столкновением с астероидом.
Обновлено вчера в 14:17
Футбол
Почеттино: «Это „Тоттенхэм“, а не „Ливерпуль“ является примером для остальных»
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отметил, что его команда является примером для остальных, как можно быть успешным при ограниченном бюджете на покупку игроков.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле
В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.
Обновлено вчера в 12:01