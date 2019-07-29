с чего всё началось

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Экономика «Автодор» в 2018 году вдвое превысил максимальный объем авансов Сколько «Автодор» перечислил авансов подрядчикам В течение 2018 года госкомпания «Автодор» предоставила подрядчикам авансовые платежи по строительству и реконструкции автодорог на общую сумму 82,4 млрд руб. из 123,5 млрд руб. общих расходов, что составило 66,7%. При этом лимит авансов по таким проектам — не более 30%.

Политика Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.

Происшествия Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.

Политика Против Порошенко завели новое уголовное дело В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено очередное уголовное дело.

Общество Лесные пожары в Сибири. Собрали всю информацию к этому часу Пожары в Сибири начались в середине июля. Площадь возгораний увеличивается с каждым днем.

Авто Новый Mitsubishi Pajero Sport появится в России не раньше 2020 года Компания Mitsubishi перенесла ранее запланированный старт продаж на 2019 год своего внедорожника Pajero Sport.

Политика На Украине сравнили Киев и Москву Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.

Культура Российского дирижера Гергиева освистали в Германии "Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.

Происшествия На юге Китая пассажирский автобус упал с моста в реку На юге Китая пассажирский автобус упал с моста в реку. Инцидент произошел утром во вторник в городе Хайкоу в провинции Хайнань.

Политика В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Армия и оружие Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов "Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - заявил он.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Происшествия ФАС завела дело о нарушениях при закупках палаток для «Холдоми» Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю возбудило дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» при закупках палаток для летнего лагеря на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», сообщило ведомство во вторник.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Авто Обновленный Nissan Patrol показали без камуфляжа Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.

Общество В России упростились покупка и продажа недвижимости Другими словами, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения.

Экономика Процентный запас: почему ФРС не стоит поддаваться давлению Трампа Накануне намеченного на 30–31 июля заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США игроки активно обсуждают возможность первого за десять лет снижения ставки ведущего мирового регулятора.

Авто На тесты вышел электрокар ID Crozz от Volkswagen Первые тесты ID Crozz проводились в кузове Tiguan, но с удлиненной колесной базой.

Происшествия Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.

Общество В России предложили заблокировать BlaBlaCar Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.

Общество Иркутский паводок может убить экосистему Байкала Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Космос Миллиарды лет назад на Марс упал астероид. Он образовал огромный кратер и вызвал цунами НАСА показало роборуку аппарат Mars 2020 в действии Еще в 2016 году группа астрономов выдвинула теорию древних огромных цунами, вызванных столкновением с астероидом.

Футбол Почеттино: «Это „Тоттенхэм“, а не „Ливерпуль“ является примером для остальных» Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отметил, что его команда является примером для остальных, как можно быть успешным при ограниченном бюджете на покупку игроков.