Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против РоссииГазета.Ru вчера в 15:16
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
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с чего всё началось
Как сообщает Sputnik со ссылкой на письмо конгрессменов Элиота Энгеля и Майкла Маккаула, политики «глубоко обеспокоены тем, что в отношении России не были введены санкции, как того требует законодательство США».RT на русскомвчера в 16:11
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 00:01, Вашингтон
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие
ВДВ проведут самую масштабную высадку за 38 лет
Воздушно-десантные войска (ВДВ) в 2019 году проведут на территории Центрального военного округа и других регионов страны самые масштабные учения в своей новейшей истории.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
СК предъявил обвинение участнику митинга 27 июля
Следственный комитет направил в суд ходатайство об аресте участника несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля.
Обновлено вчера в 11:16
Транспорт
В Тулуне закрыли федеральную трассу
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным
Обновлено вчера в 06:32
Культура
Дирижер Александр Вакульский скончался в Нидерландах
Дирижер Александр Вакульский скончался на 71-м году жизни в Нидерландах.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
В Кузбассе подросток утонул в реке на территории парка
Обновлено вчера в 09:04
Политика
На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин
Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).
Обновлено вчера в 03:45
Экономика
Uber решил уволить каждого третьего специалиста по маркетингу
Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отдела маркетинга и связей с общественностью по всему миру.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Вашингтон надеется на творческий подход Зеленского в вопросе Донбасса
Новая власть на Украине внесет "творческие идеи" в урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе, на что рассчитывают в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
В Японии из-за жары погибли 11 человек
Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Обновлено вчера в 22:20
Авто
Школьники создали тюнинг Jeep Wrangler
В текущем году школьникам были предоставлены внедорожники Jeep Wrangler.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Наука
Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд
Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым
Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
Стрельбу в спецназовцев ФСБ в упор сняли на видео
Telegram-канал «Военный Осведомитель» уточняет, что в испытаниях приняли участие сотрудники спецназа управления ФСБ одного из регионов России.
Обновлено вчера в 11:41
Энергетика
Составлен рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензин
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
В Екатеринбурге второклассники устроили стрельбу в магазине игрушек
В Екатеринбурге продавец магазина игрушек задержала двух мальчиков семи и восьми лет, после того как один из них днём ранее пытался вынести игрушечный пистолет.
Обновлено вчера в 23:31
Культура
Почему все так любили сериал «Санта-Барбара»
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено 28 июля в 10:55
Политика
Новый раунд торговых переговоров США и КНР пройдет в Шанхае
Как сообщил журналистам представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сегодня в Шанхае стартуют двухдневные торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем.
Обновлено вчера в 17:26
Общество
В Хабаровском крае введен режим ЧС из-за паводков
Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за паводков.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Число погибших при крушении самолёта в Пакистане возросло до 15
Число погибших в результате крушения самолёта в Пакистане увеличилось до 15. Об этом сообщает AFP со ссылкой на спасательные службы.
Обновлено вчера в 21:19