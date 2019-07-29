с чего всё началось

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.

Армия и оружие ВДВ проведут самую масштабную высадку за 38 лет Воздушно-десантные войска (ВДВ) в 2019 году проведут на территории Центрального военного округа и других регионов страны самые масштабные учения в своей новейшей истории.

Происшествия СК предъявил обвинение участнику митинга 27 июля Следственный комитет направил в суд ходатайство об аресте участника несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля.

Культура Дирижер Александр Вакульский скончался в Нидерландах Дирижер Александр Вакульский скончался на 71-м году жизни в Нидерландах.

Политика На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.

Наука Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).

Экономика Uber решил уволить каждого третьего специалиста по маркетингу Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отдела маркетинга и связей с общественностью по всему миру.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Общество В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".

Политика Вашингтон надеется на творческий подход Зеленского в вопросе Донбасса Новая власть на Украине внесет "творческие идеи" в урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе, на что рассчитывают в Вашингтоне.

Технологии Спутниковый интернет в России запрещается Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.

Общество В Японии из-за жары погибли 11 человек Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.

Авто Школьники создали тюнинг Jeep Wrangler В текущем году школьникам были предоставлены внедорожники Jeep Wrangler.

Политика В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Армия и оружие Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.

Наука Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.

Политика Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.

Армия и оружие Стрельбу в спецназовцев ФСБ в упор сняли на видео Telegram-канал «Военный Осведомитель» уточняет, что в испытаниях приняли участие сотрудники спецназа управления ФСБ одного из регионов России.

Происшествия В Екатеринбурге второклассники устроили стрельбу в магазине игрушек В Екатеринбурге продавец магазина игрушек задержала двух мальчиков семи и восьми лет, после того как один из них днём ранее пытался вынести игрушечный пистолет.

Происшествия Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.

Политика Новый раунд торговых переговоров США и КНР пройдет в Шанхае Как сообщил журналистам представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сегодня в Шанхае стартуют двухдневные торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем.

Происшествия Начальника уголовного розыска задержали в Приморье Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.