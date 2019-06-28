с чего всё началось

Президент России Владимир Путин пригласил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на 75-летие Победы 9 мая 2020 года, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Ушаков отметил, что на предложение Путина Трамп позитивно отреагировал.

Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву

Происшествия В Пензе суд вынес решения по делу Савина, Ширшиной и Титковой В пятницу, 28 июня, Ленинский районный суд Пензы вынес приговор по громкому делу, фигурантами которого стали бывший вице-губернатор Валерий Савин, экс-заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» Татьяна Титкова.

Культура Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Подмосковье примет около 4 тыс. посетителей В 2019 году фестиваль будет проведен во второй раз, его организаторами стали музей "Новый Иерусалим", Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова и Московская областная филармония при поддержке правительства Подмосковья.

Происшествия В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.

Авто Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».

Экономика «Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.

Здоровье Скончался известный омский врач и деятель здравоохранения Наиль Юняев Заслуженный врач РФ, один из руководителей омского здравоохранения ушел на 76-м году жизни.

Политика Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.

Энергетика Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе В Башкирии завершено расследование о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе. Об этом говорится в сообщении регионального СКР.

Экономика Васильева объяснила, как считают зарплаты учителям Ещё в 2017 году были направлены в регионы методические рекомендации назначать учителям при расчёте заработной платы 70% гарантированной части, 30% — стимулирующие, — добавила Васильева.

Политика Крым подсчитал упущенную выгоду от нахождения в составе Украины Крым за все время пребывания в составе Украины только лишь экономических выгод упустил на 2,5 трлн рублей, сообщил первый вице-спикер крымского парламента, глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс в пятницу, 28 июня.

Происшествия Появилось видео подрыва остатков обрушившегося моста около Генуи В августе 2018 года из-за непогоды и сильного ветра обрушилась часть моста (200 м) на автостраде A-10.

Экономика Путин подписал закон о защите прав дольщиков Владимир Путин подписал изменения в законы о долевом строительстве многоквартирных домов и о Фонде дольщиков, говорится в материалах на портале публикации правовых актов.

Футбол «Краснодар» отправил защитника в аренду Согласно информации источника, "Краснодар" отдал защитника Игоря Парадина в аренду.

Политика Путин включил Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты РФ.

Происшествия Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.

Транспорт «Аэрофлот» заверил Соломатину, что аптечка на борту была Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что на борту рейса SU1530 Москва – Томск не оказалось аптечки.

Авто УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.

Авто Седан Dodge Charger SRT Hellcat Widebody прибавил в динамике После хорошо принятых купе Challenger Hellcat Widebody и Challenger R/T Scat Pack Widebody, а также концепта Charger Widebody компания Dodge отрядила расширенный кузов серийным Чарджерам.

Экономика Власти хотят контролировать расходы россиян Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.

Культура В музее на Урале обнаружили оригинал картины Рубенса Директор Ирбитского музея изобразительных искусств Валерий Карпов сообщил журналистам, что, по предварительным данным, считавшаяся копией картина Питера Рубенса "Положение во гроб" оказалась подлинной работой этого мастера.

Политика Глава Рослесхоза подал в отставку Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС.

Авто Volkswagen Teramont получил в России новый мотор V6 Дилеры Volkswagen в России начали прием заказов на внедорожник Volkswagen Teramont с новым двигателем VR6 FSI мощностью 249 л.с. Цены на автомобиль начинаются от 3 379 000 рублей.