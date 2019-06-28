с чего всё началось

Россия пригласила президента США Дональда Трампа приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Трампа пригласили в Россию на 75-летие Победы

Шоу-бизнес Внучка Алисы Фрейндлих впервые стала мамой В 2017 году любимая внучка знаменитой Алисы Фрейндлих Анна Тарасова вышла замуж. Ее избранником стал молодой актер Алексей Мышинский.

Общество Россияне рассказали о своих доходах на пенсии Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».

Политика Освобожденный из плена украинец оказался дезертиром Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске.

Общество Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина «ВКонтакте» Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .

Общество В Уфе проходит V Всемирный курултай башкир V Всемирный курултай башкир, открывающийся сегодня в Уфе, собрал представителей башкирского народа со всего мира — более 500 делегатов, избранных народом, в том числе посланцев США, Швейцарии, Голландии, Монако, Израиля и еще 21 страны.

Политика Кадыров отреагировал на слова Путина про предателей Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Владимира Путина о предателях.

Интернет Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.

Происшествия В России ужесточили наказание для пьяных водителей Согласно вступившим в силу изменениям, если ДТП повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, максимальное наказание для нетрезвого водителя предусматривается в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет (ранее до 4 лет).

Финансы Орешкин прокомментировал доклад ЦБ о росте ВВП за счет кредитования Глава российского Минфина Максим Орешкин прокомментировал доклад Центробанка, в котором сказано, что без роста потребительского кредитования рост экономики в I квартале 2019 года замедлился бы до нуля.

Авто Volkswagen запустил каршеринг собственных электромобилей Крупнейший германский автоконцерн Volkswagen запустил в Берлине прокат электромобилей, которые стали основой городского сервиса аренды We Share.

Происшествия В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.

Политика Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом Президент России Владимир Путин появился на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термосом. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Происшествия Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Общество В России утвердили список запрещенных животных Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.

Происшествия Основатель «Рольфа» Петров обвинен в незаконных валютных операциях В отношении председателя совета директоров сети автосалонов "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по подложным документам, сообщается на сайте СКР.

Шоу-бизнес Российская певица оказалась неспособна прожить на 100 тысяч Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина на своей странице в Instagram прокомментировала недавнее заявление о том, что она не смогла бы жить на 100 тысяч рублей в месяц.

Шоу-бизнес Климову и Месхи официально развели Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.

Экономика Путин подписал закон о защите прав дольщиков Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.

Политика Макрон предложил Путину встретиться в «нормандском формате» в июле Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках G20 в Осаке предложил обсудить урегулирование внутриукраинского конфликта на саммите «нормандской четверки» в июле.

Происшествия Появилось видео подрыва остатков обрушившегося моста около Генуи В августе 2018 года из-за непогоды и сильного ветра обрушилась часть моста (200 м) на автостраде A-10.

Экономика Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).