Политика
Трампа пригласили в Россию на 75-летие ПобедыИнтерфакс 04:38
Россия пригласила президента США Дональда Трампа приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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Американский президент Дональд Трамп позитивно отнесся к предложению главы РФ Владимира Путина приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в эфире канала Россия 24.Аргументы и Факты06:00
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Освобожденный из плена украинец оказался дезертиром
Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске.
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Общество
В Уфе проходит V Всемирный курултай башкир
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Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
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Происшествия
В России ужесточили наказание для пьяных водителей
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Глава российского Минфина Максим Орешкин прокомментировал доклад Центробанка, в котором сказано, что без роста потребительского кредитования рост экономики в I квартале 2019 года замедлился бы до нуля.
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Авто
Volkswagen запустил каршеринг собственных электромобилей
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Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Политика
Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом
Президент России Владимир Путин появился на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термосом. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».
Обновлено в 10:58
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
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Общество
В России утвердили список запрещенных животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Основатель «Рольфа» Петров обвинен в незаконных валютных операциях
В отношении председателя совета директоров сети автосалонов "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по подложным документам, сообщается на сайте СКР.
Обновлено вчера в 10:53
Шоу-бизнес
Российская певица оказалась неспособна прожить на 100 тысяч
Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина на своей странице в Instagram прокомментировала недавнее заявление о том, что она не смогла бы жить на 100 тысяч рублей в месяц.
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Шоу-бизнес
Климову и Месхи официально развели
Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
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Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков
Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Политика
Макрон предложил Путину встретиться в «нормандском формате» в июле
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках G20 в Осаке предложил обсудить урегулирование внутриукраинского конфликта на саммите «нормандской четверки» в июле.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Появилось видео подрыва остатков обрушившегося моста около Генуи
В августе 2018 года из-за непогоды и сильного ветра обрушилась часть моста (200 м) на автостраде A-10.
Обновлено в 10:24
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
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Помощница мэра Новороссийска напала на журналистку местной газеты
Обновлено вчера в 13:21
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В России стартовали продажи нового смартфона Xiaomi Mi 9T
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Автоспорт
Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии
Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31