Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с ИраномРИА Новости 10:23

Президент США Дональд Трамп признался, что его не волнует точка зрения европейских стран по поводу ядерной сделки с Ираном.

Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с Ираном

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