Политика

Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с ИраномРИА Новости 10:23

Президент США Дональд Трамп признался, что его не волнует точка зрения европейских стран по поводу ядерной сделки с Ираном.
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Трампу безразлично мнение Европы по иранскому кризису

Газета.Ru15:52

Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с Ираном

РИА Новости10:23

Трамп не стал отправлять Ирану предупреждение об атаке на страну

РБК11:59

Трамп рассказал о новой сделке с Ираном

Lenta.ru10:29

Трамп: новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней

Говорит Москва10:00

Трамп не считает, что Иран пытался подтолкнуть США к началу военной операции

ТАСС09:40

Трамп заявил, что Иран хочет переговоров с США

Коммерсантъ11:28
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:23, Вашингтон
Общество

Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном

Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Кино

Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

На 60-м году жизни, не дожив месяца до юбилея, скончался советский и российский актёр Андрей Харитонов.
Обновлено в 17:24
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Политика

Президент Грузии считает российских туристов благом

Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Экономика

Что будет с накопительной пенсией в 2020-м. Спойлер: она станет меньше

Разработан проект Федерального закона об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год.
Обновлено в 18:33
Общество

В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года

Известная американская писательница, автор любовных романов "Принцесса Дэйзи" и "Крупинки" Джудит Кранц умерла в возрасте 91 года, сообщает издание Variety.
Обновлено в 18:31
Футбол

РФС отреагировал на антироссийскую акцию грузинских футболистов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на акцию грузинских футболистов, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

52-летняя Николь Кидман поразила своим фото топлесс

Актриса озадачила поклонников неожиданным снимком. Фанаты 52-летней Николь Кидман в шоке.
Обновлено в 14:00
Политика

Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера

В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
Обновлено в 13:09
Общество

В России начались акции против полицейского произвола

Обновлено в 08:33
Наука

В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара

В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»

Обновлено в 15:28
Экономика

Коллекторы поделили бренд

НСВ отошла от проблем ПКБ «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) и «Национальная служба взыскания» (НСВ) решили разделиться спустя почти пять лет работы под общим брендом.
Обновлено в 18:42
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами

Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес

Звезда «ДОМа-2» Алексей Чайчиц показал новый ремонт в квартире

Обновлено в 18:00
Политика

Джо Сестак намерен участвовать в президентских выборах в США

Бывший конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в Соединённых Штатах.
Обновлено в 18:40
Политика

ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата

РБК сравнил оценки ООН с действующим демографическим прогнозом Росстата от декабря 2018 года и обнаружил, что практически по всем параметрам прогноз ООН гораздо пессимистичнее.
Обновлено в 17:00
Футбол

Аленичев сомневается, что был назначен в «Спартак» вопреки желанию Федуна

Владелец «Спартака» Леонид Федун намекал, что специалист был назначен главным тренером команды в 2015 году вопреки его желанию.
Обновлено в 18:18
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери

В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Политика

Грузинские кинотеатры прекратили показ фильмов на русском языке

Грузинские кинотеатры прекратили показ фильмов на русском языке.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве

РЕН ТВ опубликовал видеозапись нападения на колонну марша равенства «Киев прайд 2019» в поддержку ЛГБТ.
Обновлено в 06:03
Технологии

Петербуржцы спустились в шахту, положившую начало серебряной лихорадке в Европе

Двести метров под землёй Шахта напоминает местным жителям, студентам, обучающимся в местном вузе, и гостям города о том, что за 800 лет, прошедших с момента открытия серебряных залежей в окрестностях Фрайберга, там было добыто примерно восемь тысяч тонн серебра.
Обновлено в 10:49
Наука

Создано устройство для быстрого заживления ран

Исследователи Сеченовского университета совместно с коллегами из МГТУ имени Баумана разработали уникальное устройство для заживления ран, а также трофических и диабетических язв.
Обновлено в 18:11
Автоспорт

Даниил Квят: пытались взять максимум от гонки во Франции

Обновлено в 16:45
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

Обновлено в 17:03
Футбол

Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
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