Политика

Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с ИраномРИА Новости 10:23

Президент США Дональд Трамп признался, что его не волнует точка зрения европейских стран по поводу ядерной сделки с Ираном.
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Трампу безразлично мнение Европы по иранскому кризису

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Трамп не стал отправлять Ирану предупреждение об атаке на страну

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Трамп рассказал о новой сделке с Ираном

Lenta.ru10:29

Трамп: новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней

Говорит Москва10:00

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Трамп заявил, что Иран хочет переговоров с США

Коммерсантъ11:28
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Обновлено в 16:10
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Марш равенства в Киеве начался с провокации

Прошедший в Киеве Марш равенства в рамках «КиевПрайд» начался с провокации, сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 05:49
Происшествия

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Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
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Политика

Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на выборах мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.
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В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка

В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка.
Обновлено в 14:53
Политика

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Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Обновлено в 13:59
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После мощного урагана, обрушившегося сегодня на Брянск, чиновникам придется подсчитывать ущерб и ликвидировать последствия стихии.
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Британские морпехи награждают новобранцев рисунками свастики на груди

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Как передаёт агентство Reuters, за попыткой захвата власти стоит генерал армии Асамниу Тсиге.
Обновлено в 03:17
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На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи

Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
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Панову было неприятно, когда фанаты «Спартака» уничтожали Глушакова

Считаю, нельзя унижать любого футболиста, который выступает за "Спартак".
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В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украина отказала Коммунистической партии Украины (КПУ) в регистрации ее избирательного списка на внеочередных выборах Верховной рады, назначенных на 21 июля.
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Новая нейросеть открывает тайны квантовой физики

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