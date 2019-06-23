Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с ИраномРИА Новости 10:23

Президент США Дональд Трамп признался, что его не волнует точка зрения европейских стран по поводу ядерной сделки с Ираном.

Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с Ираном

Общество Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.

Гаджеты Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000 Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.

Происшествия В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.

Теннис Роджер Федерер завоевал титул в Галле Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, обыграл бельгийца Давида Гоффина, занимающего 33-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6(2), 6/1 в финале соревнований в Галле.

Политика Встречи с Зеленским нет в графике Путина на G20, сообщили в Кремле Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский собирается поехать на этот саммит, где планировал провести встречи с главами иностранных государств, в том числе и с Путиным.

Происшествия Марш равенства в Киеве начался с провокации Прошедший в Киеве Марш равенства в рамках «КиевПрайд» начался с провокации, сообщает «Страна.ua».

Происшествия В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.

Политика Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на выборах мэра Стамбула Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.

Политика В Совфеде не исключили новых ограничительных мер в отношении Грузии Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

ЖКХ В Брянске после ливня размыло дорогу по улице Пионерской После мощного урагана, обрушившегося сегодня на Брянск, чиновникам придется подсчитывать ущерб и ликвидировать последствия стихии.

Политика Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.

Политика Глава штата Амхара убит при попытке переворота в Эфиопии Как передаёт агентство Reuters, за попыткой захвата власти стоит генерал армии Асамниу Тсиге.

Музыка Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.

Происшествия На Урале драка завершилась смертью и беспорядками В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.

Здоровье На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.

Общество В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.

Политика ЦИК отказал Компартии Украины в регистрации на выборах в Раду Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украина отказала Коммунистической партии Украины (КПУ) в регистрации ее избирательного списка на внеочередных выборах Верховной рады, назначенных на 21 июля.

Политика Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.

Наука В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.