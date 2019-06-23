Политика
Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с ИраномРИА Новости 10:23
Президент США Дональд Трамп признался, что его не волнует точка зрения европейских стран по поводу ядерной сделки с Ираном.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:15, Вашингтон
Политика
Стелу русским воинам открыли на Крите
Обновлено в 12:28
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Происшествия
У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских
Обновлено в 15:11
Гаджеты
Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000
Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками
Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.
Обновлено в 14:01
Теннис
Роджер Федерер завоевал титул в Галле
Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, обыграл бельгийца Давида Гоффина, занимающего 33-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6(2), 6/1 в финале соревнований в Галле.
Обновлено в 08:39
Политика
Встречи с Зеленским нет в графике Путина на G20, сообщили в Кремле
Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский собирается поехать на этот саммит, где планировал провести встречи с главами иностранных государств, в том числе и с Путиным.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Марш равенства в Киеве начался с провокации
Прошедший в Киеве Марш равенства в рамках «КиевПрайд» начался с провокации, сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального
Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Политика
Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на выборах мэра Стамбула
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.
Обновлено в 14:43
Происшествия
В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка
В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка.
Обновлено в 14:53
Политика
В Совфеде не исключили новых ограничительных мер в отношении Грузии
Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Обновлено в 13:59
ЖКХ
В Брянске после ливня размыло дорогу по улице Пионерской
После мощного урагана, обрушившегося сегодня на Брянск, чиновникам придется подсчитывать ущерб и ликвидировать последствия стихии.
Обновлено в 12:52
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Британские морпехи награждают новобранцев рисунками свастики на груди
Обновлено в 09:02
Политика
Глава штата Амхара убит при попытке переворота в Эфиопии
Как передаёт агентство Reuters, за попыткой захвата власти стоит генерал армии Асамниу Тсиге.
Обновлено в 03:17
Путешествия
Booking.com определил самые гостеприимные страны мира
Обновлено 21 июня в 07:48
Музыка
Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате
Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Происшествия
На Урале драка завершилась смертью и беспорядками
В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено в 14:05
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи
Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено в 12:37
Футбол
Панову было неприятно, когда фанаты «Спартака» уничтожали Глушакова
Считаю, нельзя унижать любого футболиста, который выступает за "Спартак".
Обновлено в 14:30
Общество
В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.
Обновлено в 11:01
Политика
ЦИК отказал Компартии Украины в регистрации на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украина отказала Коммунистической партии Украины (КПУ) в регистрации ее избирательного списка на внеочередных выборах Верховной рады, назначенных на 21 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании
Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Наука
В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»
В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Наука
Новая нейросеть открывает тайны квантовой физики
Обновлено в 03:01