Политика

Трамп высказался о новой ядерной сделке с ИраномГазета.Ru 09:41

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, сделка с иранским государством может быть как двусторонней, так и многосторонней.
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Трамп заявил, что Иран хочет переговоров с США

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Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с Ираном

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Lenta.ru10:29
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Общество

В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 10:23
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В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова

В Грозном совершено нападение на сотрудников ДПС, которые несли службу напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 12:51
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Хавбек «Аталанты» повторил фото Роналду на море

Аргентинский полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес сфотографировался на море, повторив кадр с участием португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:44
Политика

Президент Грузии испугалась ухода российских туристов

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию.
Обновлено вчера в 20:41
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В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Общество

Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций

Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
Политика

Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
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Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева призналась, что не готовит для Тарзана

В разговоре с ведущим Максимом Галкиным певицы призналась, что не готовит для любимого мужа Тарзана.
Обновлено в 07:52
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Россияне уехали в Грузию сыграть свадьбу и не смогли вернуться

Пара из Челябинска улетела в Грузию, где планировала сыграть свадьбу, но теперь не может вернуться на родину из-за высоких цен на авиабилеты.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео

В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 10:18
Политика

Кто стоит за протестами в Тбилиси и какая страна следующая?

Вину за июньские протесты в Тбилиси 2019 года нынешний президент Саломе Зурабишвили возложила на Россию.
Обновлено в 08:19
Спорт

Российские гимнастки стали третьими в многоборье на ЕИ-2019

Сборная России по художественной гимнастике завоевала бронзу в групповом многоборье на Европейских играх, которые проходят в Минске.
Обновлено в 12:33
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Единоборства

Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга

Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Автоспорт

Норрис, Риккардо и Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо и финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Франции для обсуждения спорных эпизодов на финальном круге гонки.
Обновлено в 11:29
Политика

Климкин допустил встречу Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил, что в будущем состоится встреча украинского президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес

Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи

Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-иностранцем

Дочь популярного российского певца и продюсера Валерия Меладзе рассталась с супругом. Об этом рассказали близкие друзья пары.
Обновлено в 03:00
Общество

В Самарской области прогнозируют дожди и грозы

Под влиянием фронтальных разделов в отдельных районах пройдёт кратковременный дождь с грозой, жара немного ослабеет, сообщают синоптики "Приволжского УГМС".
Обновлено в 09:30
Автоспорт

«Торо Россо»: Квят провёл стабильную гонку

Даниил провёл стабильную гонку и хорошо справлялся с шинами. Алекс уже ко второму кругу потерял пять позиций.
Обновлено в 12:51
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Мурманские молодожены попросили гостей не дарить им цветы

Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено в 06:42
Футбол

Крицюк рассказал о состоянии Классона

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк на своей странице в Instagram рассказал о здоровье полузащитника команды Виктора Классона.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Россиянин напал на бригаду скорой помощи

Врачи приехали на вызов из-за драки пьяных мужчин, но они решили напасть и на них. Избиение прекратил водитель машины скорой помощи.
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Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков в Дагестане

Обновлено в 04:04
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина

Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
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Вышел бесплатный платформер про Черепашек-ниндзя

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