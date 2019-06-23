Политика
Трампа «не волнует» мнение ЕС по поводу сделки с ИраномРоссийская газета 11:14
Президент США Дональд Трамп дал понять, что готов идти до конца в расторжении "ядерной сделки" с Ираном, спасти которую пытаются остальные переговорщики "шестерки" - РФ, Китай и три страны Евросоюза (Франция, Германия, Великобритания).
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 22:28, Вашингтон
Музыка
Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате
Обновлено в 14:27
Происшествия
Консул Никарагуа попалась на перевозке нелегальных мигрантов в Мексику
В Мексике задержали консула Никарагуа при попытке провезти трех нелегальных кубинских мигрантов, сообщили в Национальном институте миграции, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:12
Общество
Более 1,4 млн зрителей посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге
В 2019 году более 1,4 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 21:18
Происшествия
На юге Саудовской Аравии при обстреле аэропорта хуситами погиб человек
Один человек погиб и 21 пострадал в результате атаки на аэропорт саудовского приграничного города Абха, совершенной в воскресенье.
Обновлено в 21:43
Общество
ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено в 20:12
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола
Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Политика
В России создали собственную вакцину от полиомиелита
Большинство вакцин, которые закупаются для национального календаря прививок в России, отечественного производства, вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 20:04
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца
Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено в 20:13
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено в 17:52
Армия и оружие
Наблюдательные полёты для большей открытости
Выполнение наблюдательных полётов в рамках упомянутого договора содействует большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников.
Обновлено в 19:00
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено вчера в 13:01
Авто
Появились первые фото нового внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
В свободном доступе в Сети оказались 1-ые фото свежего Тигра, он по газовской обыкновения получил к наименованию приставку в облике текста Next.
Обновлено в 22:11
Происшествия
Чеченские полицейские выяснили, кто напал на их коллег
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленных источник, бандитом оказался уроженец и житель Грозного 1996 года рождения.
Обновлено в 15:05
Общество
СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 21:51
Политика
«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»
Обновлено в 15:28
Здоровье
Мать заметила необычный наклон головы дочери и спасла ее от рака
Настойчивость матери помогла спасти девочку, болеющую раком мозга.
Обновлено в 19:30
Общество
Сильные дожди ожидаются в Чите на этой неделе
Гидрометцентр предупредил читинцев о сильных дождях, которые могут пройти в городе на наступившей неделе.
Обновлено в 21:55
Гаджеты
Компания LG получила патент на смартфон с камерой в дисплее
Компания LG Electronics получила патент на смартфон с камерой, встроенной в дисплей.
Обновлено в 08:20
Экология
Жители Успенского переживают, что около села построят мусоросжигательный завод
В редакцию ИА Sakh.com обратились жители села Успенского Анивского района.
Обновлено в 19:43
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Политика
США могут запретить китайское оборудование для сетей 5G
Администрация американского президента Дональда Трампа может ввести запрет на оборудование для сетей 5G для нужд США, которое произведено в Китае, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 22:04
Авто
Названы лучшие подержанные иномарки за 200 тысяч рублей
Эксперты назвали пятерку лучших подержанных автомобилей для покупателей, которые не могут позволить себе покупку дороже 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Верховный суд отклонил жалобы крымского чекиста на свое руководство
В дальнейшем руководство УФСБ по Крыму и Севастополю установило, что показатели служебной деятельности майора Логутева были низкими (за полгода работы он подготовил 102 документа, и только восемь из них представляли оперативную значимость), а также наложило на него дисциплинарные взыскания, которые и стали причиной досрочного расторжения с ним контракта.
Обновлено в 18:42
Общество
Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной день в честь праздника
Всего в текущем году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено в 21:09
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководитель фонда призывает, чтобы ПАСЕ потребовала «твердых и явных гарантий» от России «безоговорочного сотрудничества со следствием, а также судебного преследования и судебного разбирательства в отношении лиц, подозреваемых в крушении рейса MH17».
Обновлено в 21:57
Авто
Как менялась цена на Kia Rio за последние 2 года
В следующем, 2018 году, минимальная и максимальная цены KIA Rio обновлялись 3 и 4 раз соответственно – суммарный рост и той, и другой составил 55 тыс. рублей.
Обновлено в 01:00