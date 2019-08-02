Президента США Дональда Трампа «не беспокоит» обрушение индексов Уолл-стрит и нефтяных котировок после его заявлений, 2 августа передаёт агентство Reutres. «Меня это совсем не беспокоит», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Трампа «не беспокоит» хаос на рынках после его заявлений

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