Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из КитаяРБК вчера в 22:11
Вашингтон 10 мая увеличил размер пошлин на китайские товары, ввозимые в страну, с 10 до 25%. Трамп объяснил, что это стало следствием нарушения со стороны Пекина переговоров о торговой сделке между странами. Власти КНР заявили, что из-за действий США «с сожалением» примут ответные меры.
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Кино
Петиция о пересъемках финала «Игры престолов» набрала миллион подписей
Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.
Обновлено вчера в 03:24
Авто
Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено 17 мая в 22:47
Политика
Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде
Обновлено в 03:08
Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стал исполнитель из Нидерландов
Обновлено 18 мая в 19:16
Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с Huawei
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, как пришла в сквер во время протеста
Обновлено 18 мая в 14:44
Гаджеты
Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство
Иск о банкротстве подала сингапурская компания Hi-p Electronics, выпускавшая дисплеи для первых двух поколений YotaPhone.
Обновлено в 02:30
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Общество
Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Глава СБУ Грицак подал в отставку
«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.
Обновлено в 02:41
Наука
Психологи выявили неприятный побочный эффект медитации
Ученые провели онлайн опрос, чтобы выяснить, имеются ли у практикующих медитацию неприятные ощущения.
Обновлено 18 мая в 03:00
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Подмосковье
Авария произошла на 36-м км Ярославского шоссе. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Подполковника ГРУ обвинили в создании финансовой пирамиды
В отношении подполковника запаса главного управления генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) Андрея Николенко возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды.
Обновлено в 02:49
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено вчера в 10:11
Кино
Эдди Марсан хочет снова сыграть в фильме о Шерлоке Холмсе
Британский актер Эдди Марсан надеется снова исполнить роль инспектора Лестрейда в фильме Гая Ричи про Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, как достается слава и успех
Певица сообщила, что успех легко не дается, это огромный труд, а порой, и боль.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства
Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР
Обновлено вчера в 23:23
Авто
Обновленный Bentley Bentayga превратили в премиальный танк
Напомним, что всего будет выпущено 15 экземпляров Bentley Bentayga Bengala, причем они будут делаться под определенного заказчика с индивидуальными кастомными компонентами.
Обновлено 18 мая в 19:07
Кино
HBO показал трейлер третьего сезона «Мира Дикого запада»
Телеканал HBO опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер третьего сезона сериала «Мир Дикого запада», которым занимаются шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой.
Обновлено в 01:28
Кино
В последней серии 8 сезона «Игры престолов» нашли новый киноляп
Поклонники сериала "Игра престолов" нашли в последней серии восьмого сезона новый киноляп. Видео с конфузом появилось в Twitter.
Обновлено в 03:34
Общество
Власти Екатеринбурга соберут предложения о месте строительства храма
Екатеринбургские власти объявили о сборе предложений о месте строительства храма Святой Екатерины, сообщается в Telegram-канале пресс-службы администрации города.
Обновлено в 02:51
Транспорт
Поезда «Иволга» запустили по будущему маршруту МЦД-2
Обновлено в 03:37
Политика
Зеленский назвал национальную идею Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Политика
Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении
Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Политика
Бывший глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетовал на то, что Германия не воспринимает Россию как угрозу и ради своих экономических амбиций реализует «Северный поток – 2».
Обновлено в 00:04
Армия и оружие
Начались испытания «умных» взрывателей для РСЗО
Концерн "Техмаш" начал предварительные испытания "умных" взрывателей для современных реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 01:20