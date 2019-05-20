Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из КНР из-за пошлинИзвестия 04:24

Президент США Дональд Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая. По его словам, из-за роста ввозных пошлин на товары из КНР американские предприятия вынуждены переносить свое производство в другие азиатские страны. Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.
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Трамп: американские компании покидают КНР

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Война угроз и пошлин: чего добивается Трамп от Китая, Ирана и Венесуэлы

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РИА Новости01:00
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Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
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По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации".
Обновлено в 03:07
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В Google рассказали о судьбе Android на смартфонах Huawei

После прекращения сотрудничества американской корпорацией Google с китайским гигантом Huawei, попавшим в чёрный список правительства США, держатели популярного смартфона Huawei смогут и дальше использовать и загружать обновления предоставляемых Google приложений в Android.
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Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
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Зиеш: мечтаю играть за «Арсенал» или «Барселону»

Марокканский полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш признался, что хотел бы выступать за «Арсенал» или «Барселону».
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В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
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Генсек ООН: ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан

Обновлено вчера в 23:27
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В России с понедельника вступил в силу приказ Росавтодора, который запрещает большегрузному транспорту выезжать на отдельные участки дорог с асфальтобетонным покрытием при условии высокой температуры.
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Кокорин и Мамаев рассчитывают выйти на свободу после апелляции

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Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.
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До 27 градусов тепла ожидается в Москве в ближайшие дни

"В среду будет самый теплый день недели, да и просто по определению - самый теплый день: 25-27 градусов тепла", - сказал Вильфанд.
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