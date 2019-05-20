Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из КНР из-за пошлинИзвестия 04:24
Президент США Дональд Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая. По его словам, из-за роста ввозных пошлин на товары из КНР американские предприятия вынуждены переносить свое производство в другие азиатские страны. Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.
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Шоу-бизнес
Синди Кроуфорд показала, как выглядит без макияжа
Обновлено в 04:36
Политика
Зеленский распустил Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады VIII созыва.
Обновлено в 04:01
Политика
Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Дочь Алсу может проигнорировать новый финал «Голос. Дети»
Обновлено в 05:01
Общество
McDonald’s планирует открыть рестораны формата dark kitchen в России
В 2019 году сеть планирует открытие еще около 60 заведений. Суммарный объем инвестиций компании в России составил более 61 млрд рублей.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика
Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Политика
Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке
По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации".
Обновлено в 03:07
Гаджеты
В Google рассказали о судьбе Android на смартфонах Huawei
После прекращения сотрудничества американской корпорацией Google с китайским гигантом Huawei, попавшим в чёрный список правительства США, держатели популярного смартфона Huawei смогут и дальше использовать и загружать обновления предоставляемых Google приложений в Android.
Обновлено в 04:54
Музыка
Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»
Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
Обновлено вчера в 08:29
Футбол
Зиеш: мечтаю играть за «Арсенал» или «Барселону»
Марокканский полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш признался, что хотел бы выступать за «Арсенал» или «Барселону».
Обновлено в 04:23
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Политика
Активисты Greenpeace заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне
Активисты международной экологической организации Greenpeace в понедельник забаррикадировали входы в штаб-квартиру нефтегазовой корпорации BP в Лондоне.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Генсек ООН: ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан
Обновлено вчера в 23:27
Политика
На инаугурацию Зеленского приехали президенты всего лишь пяти стран
На церемонию вступления в должность шестого президента Украины Владимира Зеленского приехали его коллеги из Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии и Грузии Поскольку дата инаугурации стала известна 16 мая, многие мировые лидеры не смогли скорректировать свой график, и национальные делегации возглавили послы или высокопоставленные чиновники.
Обновлено в 03:20
Транспорт
Грузовикам запретили выезжать на трассы в жару
В России с понедельника вступил в силу приказ Росавтодора, который запрещает большегрузному транспорту выезжать на отдельные участки дорог с асфальтобетонным покрытием при условии высокой температуры.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
С чем Путин поздравит Зеленского, рассказал Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин поздравит своего украинского коллегу Владимира Зеленского не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию в Донбассе и улучшении отношений двух стран.
Обновлено в 05:25
Хоккей
Шведский хоккеист рассказал, кого из россиян считает великими
Хоккеист сборной Швеции Эллиас Петтерссон заявил, что Павел Буре и Павел Дацюк, с которыми его сравнивают, являются великими российскими игроками.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В работе банкоматов и приложения Альфа-банка произошел сбой
Через мобильное приложение Альфа-банка невозможно провести операции по картам, пожаловались клиенты банка в Twitter.
Обновлено в 03:50
Футбол
Кокорин и Мамаев рассчитывают выйти на свободу после апелляции
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассчитывают, что суд апелляционной инстанции засчитает им один день в СИЗО за полтора дня тюремного заключения и отпустит на свободу.
Обновлено в 04:38
Наука
Пробы древних вулканов раскрыли настоящую тайну Бермудских островов
Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу
В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Политика
Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Под Оренбургом убиты предприниматель, его супруга и водитель
Как сообщает региональное управление СК, 20 мая в частном жилом доме были найдены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 05:00
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году
В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
До 27 градусов тепла ожидается в Москве в ближайшие дни
"В среду будет самый теплый день недели, да и просто по определению - самый теплый день: 25-27 градусов тепла", - сказал Вильфанд.
Обновлено в 02:17