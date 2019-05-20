Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из КитаяРБК вчера в 22:11

Вашингтон 10 мая увеличил размер пошлин на китайские товары, ввозимые в страну, с 10 до 25%. Трамп объяснил, что это стало следствием нарушения со стороны Пекина переговоров о торговой сделке между странами. Власти КНР заявили, что из-за действий США «с сожалением» примут ответные меры.
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Трамп объяснил свой восторг от войны с КНР

Вести.Ru09:30

Трамп: Китай сорвал торговое соглашение

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Трамп заявил, что американские компании начали покидать Китай

Российская газета02:40

Трамп: американские компании покидают КНР

ТАСС04:04

Трамп рассказал о срыве торговой сделки с Китаем

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Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

РБКвчера в 22:11

Война угроз и пошлин: чего добивается Трамп от Китая, Ирана и Венесуэлы

НТВвчера в 15:03
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Религия

В Екатеринбурге снесут забор на месте строительства храма

Обновлено в 09:53
Энергетика

В Европе отказались платить России за «грязную» нефть

Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
Обновлено в 08:53
Политика

Кобылкин доложил Путину, как выполняется проект «Чистая страна»

Обновлено в 07:55
Авто

В России стартует серийное производство электромобилей

Специалисты группы компаний ZETTA подготовили к серийному выпуску электромобиль собственной разработки, сообщает портал Speedme.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева

Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников рассказал, что прокуратура обжаловала приговор по делу об инциденте с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 08:41
Политика

Парубий повеселился на инаугурации Зеленского

Обновлено в 09:00
Общество

Составлен рейтинг самых хамских городов России

Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено в 09:47
Происшествия

МЧС: тушение пожара на складе пиломатериалов в Томске осложняет ветер

Сильный ветер осложняет тушение пожара на территории склада пиломатериалов в Томске: локализация может занять до шести часов, а ликвидация прогнозируется к утру 21 мая, сообщил журналистам в понедельник начальник ГУ МЧС по Томской области Олег Еременко.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Гузеева призналась в отсутствии топографических знаний

Обновлено в 04:11
Политика

Guardian: Петров и Боширов действовали не одни

В публикации The Guardian, которая появилась в газете в минувшие выходные, со ссылкой на неназванные источники сообщается, что подозреваемые Великобританией в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых британские СМИ называют сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой) действовали не одни.
Обновлено в 09:06
Экономика

Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»

В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир.
Обновлено в 09:30
Политика

ЕС нейтрально отреагировал на роспуск Верховной рады Зеленским

17 мая сообщалось, что Зеленский инициирует роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Суд арестовал мужчину по делу об убийстве помощника прокурора в Москве

Ранее в мае в Москве нашли мертвым 23-летнего помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 09:26
Единоборства

Объявлена дата боя между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что боец смешанного стиля (MMA) россиянин Александр Емельяненко согласился провести поединок против соотечественника Сергея Харитонова.
Обновлено в 09:51
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Обновлено в 08:54
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье

Обновлено в 09:46
Происшествия

Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Политика

Европа предложила Зеленскому созвать срочные переговоры с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому сделали предложение провести срочные трехсторонние переговоры Киев – Москва – Брюссель.
Обновлено в 09:59
Общество

Климатическое лето пришло в Москву на две недели раньше

Климатическое лето наступило в Москве на две недели раньше положенного срока, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 08:02
Политика

Политолог оценил выступление Зеленского в Верховной раде

Ранее решение Владимира Зеленского распустить Верховную раду оценила фракция «Батькивщина» экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Обновлено в 08:12
Политика

В Армении граждане заблокировали входы в суды после призыва премьера

С утра 20 мая, следуя призыву премьер-министра Армении Никола Пашиняна, граждане заблокировали входы в суды.
Обновлено в 02:02
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Обновлено в 06:57
Политика

Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Футбол

Дзюба пожелал удачи Тимофею Калачеву

Обновлено в 06:52
Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Обновлено в 05:23
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Наука

Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз

Обновлено 18 мая в 04:23
Музыка

Певицу МакSим выписали из больницы после ДТП

Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) выписали из больницы, самочувствие у артистки отличное, сообщила РИА Новости в понедельник ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

В США прохудился ядерный саркофаг: Отходы пойдут в Тихий океан

Следовательно, радиоактивные отходы пойдут в Тихий океан.
Обновлено в 10:03
Как работают Яндекс.Новости?
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