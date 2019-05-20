Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из КитаяРБК вчера в 22:11
Вашингтон 10 мая увеличил размер пошлин на китайские товары, ввозимые в страну, с 10 до 25%. Трамп объяснил, что это стало следствием нарушения со стороны Пекина переговоров о торговой сделке между странами. Власти КНР заявили, что из-за действий США «с сожалением» примут ответные меры.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:13, Ашберн
Религия
В Екатеринбурге снесут забор на месте строительства храма
Обновлено в 09:53
Энергетика
В Европе отказались платить России за «грязную» нефть
Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
Обновлено в 08:53
Авто
В России стартует серийное производство электромобилей
Специалисты группы компаний ZETTA подготовили к серийному выпуску электромобиль собственной разработки, сообщает портал Speedme.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева
Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников рассказал, что прокуратура обжаловала приговор по делу об инциденте с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 08:41
Политика
Парубий повеселился на инаугурации Зеленского
Обновлено в 09:00
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено в 09:47
Происшествия
МЧС: тушение пожара на складе пиломатериалов в Томске осложняет ветер
Сильный ветер осложняет тушение пожара на территории склада пиломатериалов в Томске: локализация может занять до шести часов, а ликвидация прогнозируется к утру 21 мая, сообщил журналистам в понедельник начальник ГУ МЧС по Томской области Олег Еременко.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Гузеева призналась в отсутствии топографических знаний
Обновлено в 04:11
Политика
Guardian: Петров и Боширов действовали не одни
В публикации The Guardian, которая появилась в газете в минувшие выходные, со ссылкой на неназванные источники сообщается, что подозреваемые Великобританией в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых британские СМИ называют сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой) действовали не одни.
Обновлено в 09:06
Экономика
Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»
В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир.
Обновлено в 09:30
Политика
ЕС нейтрально отреагировал на роспуск Верховной рады Зеленским
17 мая сообщалось, что Зеленский инициирует роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Суд арестовал мужчину по делу об убийстве помощника прокурора в Москве
Ранее в мае в Москве нашли мертвым 23-летнего помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 09:26
Единоборства
Объявлена дата боя между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым
Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что боец смешанного стиля (MMA) россиянин Александр Емельяненко согласился провести поединок против соотечественника Сергея Харитонова.
Обновлено в 09:51
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Обновлено в 08:54
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье
Обновлено в 09:46
Происшествия
Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Политика
Европа предложила Зеленскому созвать срочные переговоры с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому сделали предложение провести срочные трехсторонние переговоры Киев – Москва – Брюссель.
Обновлено в 09:59
Общество
Климатическое лето пришло в Москву на две недели раньше
Климатическое лето наступило в Москве на две недели раньше положенного срока, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 08:02
Политика
Политолог оценил выступление Зеленского в Верховной раде
Ранее решение Владимира Зеленского распустить Верховную раду оценила фракция «Батькивщина» экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Обновлено в 08:12
Политика
В Армении граждане заблокировали входы в суды после призыва премьера
С утра 20 мая, следуя призыву премьер-министра Армении Никола Пашиняна, граждане заблокировали входы в суды.
Обновлено в 02:02
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами
Обновлено в 06:57
Политика
Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Футбол
Дзюба пожелал удачи Тимофею Калачеву
Обновлено в 06:52
Политика
Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией
Обновлено в 05:23
Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с Huawei
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено 18 мая в 04:23
Музыка
Певицу МакSим выписали из больницы после ДТП
Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) выписали из больницы, самочувствие у артистки отличное, сообщила РИА Новости в понедельник ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
В США прохудился ядерный саркофаг: Отходы пойдут в Тихий океан
Следовательно, радиоактивные отходы пойдут в Тихий океан.
Обновлено в 10:03