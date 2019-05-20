Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из КитаяРБК вчера в 22:11

Вашингтон 10 мая увеличил размер пошлин на китайские товары, ввозимые в страну, с 10 до 25%. Трамп объяснил, что это стало следствием нарушения со стороны Пекина переговоров о торговой сделке между странами. Власти КНР заявили, что из-за действий США «с сожалением» примут ответные меры.
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Трамп: Китай сорвал торговое соглашение

Телеканал 360°05:35

Трамп: американские компании покидают КНР

ТАСС04:04

Война угроз и пошлин: чего добивается Трамп от Китая, Ирана и Венесуэлы

НТВвчера в 15:03

Трамп рассказал о срыве торговой сделки с Китаем

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Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

РБКвчера в 22:11

Борясь с Китаем, США ударили сами по себе

Вести.Ruвчера в 15:35

Трамп заявил, что американские компании начали покидать Китай

Российская газета02:40
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Обновлено в 07:04
Политика

Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС

АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43
Общество

Минниханов оценил готовность «Казань Экспо» к WorldSkills Russia

Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил готовность центра «Казань Экспо» к проведению финала национального чемпионата WorldSkills Russia.
Обновлено вчера в 07:58
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Министр обороны Украины Полторак подал в отставку

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Музыка

Стал известен победитель конкурса «Евровидение-2019»

Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс стал победителем «Евровидения-2019».
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Политика

Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе

Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:37
Политика

Депутату Рады стало плохо после инаугурации Зеленского

Члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку стало плохо после речи президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:40
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:37
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Зеленскому передали послание от Трампа

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Обновлено в 06:43
Политика

Зеленского в Раду сопровождали два Mercedes с одинаковыми номерами

Оба "Мерседеса", как заведено в любой из спецслужб мира, имеют абсолютно одинаковые госномера: АА9234ОС.
Обновлено в 07:48
Футбол

КДК РФС назначил сурдэкспертизу по делу футболистов Мирзова и Ильина

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил сурдэкспертизу, чтобы вынести решение по делу футболистов Владимира Ильина и Резиуана Мирзова.
Обновлено в 06:31
Футбол

Нигматуллин: «„Локомотив“ просто не имеет права упускать второе место»

"Локомотив" просто не имеет права упускать второе место.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор

Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Экономика

ЦБ прогнозирует инфляцию в этом году чуть выше 4 процентов

Центробанк ожидает, что к концу 2019 года инфляция немного превысит показатель в четыре процента, сообщила в Госдуме первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Обновлено в 07:54
Политика

Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского

Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Бывшая жена Тарасова Бузова не может жить без капельницы

Певица сообщила, что постоянные гастроли и концерты сильно изматывают ее, поэтому она пытается держать себя на ногах при помощи различных лекарственных препаратов и капельниц.
Обновлено в 07:40
Общество

Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей

Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Кино

Вышла последняя серия «Игры престолов»

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Обновлено в 05:23
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Обновлено в 06:57
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Политика

Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки

Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Загитова грозит наказание за вождение без прав

Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя

Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Политика

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
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