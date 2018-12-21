Политика

Трамп сообщил об отставке шефа Пентагона Джеймса Мэттиса
Ведомости
вчера в 18:41

The Washington Post писала тогда, что министр обороны США уйдет в отставку в ближайшие месяцы и в Белом доме уже ищут ему замену. Причиной газета называла разногласия между Мэттисом и Трампом, которые якобы вылились в неодобрительные комментарии шефа Пентагона в адрес американского лидера.
Ведомостивчера в 18:41
Дональд Трамп
Генерал Джим Мэттис уйдет в отставку с отличием в конце февраля после того, как в течение двух последних лет служил в моей администрации министром обороны. За время работы Джима был достигнут колоссальный прогресс, особенно в том, что касается закупки новых вооружений.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАУкраина.ру 00:26
с чего всё началось
О получении письма президент США традиционно сообщил на своей странице в Twitter
, подчеркнув, что «высоко ценит» работу отставного генерала на посту министра обороны Соединенных Штатов.
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Американский военный деятель
Американский военный и государственный деятель, министр обороны США с 20 января 2017 года. Генерал Корпуса морской пехоты США, бывший командующий Межвидового командования вооружённых сил США с 9 ноября 2007 года до 2010 года. С 9 ноября 2007 по 8 сентября 2009 года - по совместительству Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации. До этого командовал 1-м экспедиционным корпусом морской пехоты США, служил командующим Центрального командования ВМС США и 1-й дивизией корпуса морской пехоты США в течение войны в Ираке. Генерал Мэттис также известен широкой общественности благодаря некоторым своим эпатажным высказываниям, например однажды он сказал, что ему «чертовски весело стрелять в некоторых людей».
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