Армия и оружие

Трамп заявил об отправке на Ближний Восток 1,5 тыс. военныхРБК 12:39

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты отправят на Ближний Восток 1,5 тыс. военных, передает агентство Reuters. Увеличение числа военных на Ближнем Востоке позволит защитить уже находящихся в регионе военных, добавил Трамп. «Мы хотим получить защиту», — сказал президент США, пишет The Hill.
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Трамп увеличит число военнослужащих США на Ближнем Востоке

News.ru12:25

В Госдуме прокомментировали отправку американских военных на Ближний Восток

Газета.Ru14:08

В Госдуме прокомментировали отправку американских военных на Ближний Восток

РИА Новости13:56

В Пентагоне подтвердили укрепление войск США на Ближнем Востоке

ТАСС13:38

США дополнительно отправят около 1500 военных на Ближний Восток

Известия13:14

США решили отправить на Ближний Восток 1,5 тысячи военных

Московский Комсомолец12:43

Эксперт оценил решение США отправить 1,5 тысячи военных на Ближний Восток

RT на русском13:19
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Здоровье

Диетолог назвала допустимое количество сладкого в день

Специалист пояснила, что в 10 г сахара содержится 40 ккал — примерно одна порция сладкого, и в день допустимо съесть четыре такие порции.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

В России разработали двухмодульный бронеавтомобиль для спецназа

Обновлено в 10:10
Общество

НТВ подготовило расследование о Навальном

Журналисты телеканала НТВ подготовили расследование, посвященное расходам и спонсорам оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 08:49
Спорт

Роман Дворянкин о решении Solo: «Уважаю его за то, что он сказал об этом вслух»

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал о своем отношении к высказыванию капитана Virtus.pro Алексея Solo Березина относительно возможного пропуска EPICENTER Major 2019.
Обновлено в 12:30
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

Обновлено вчера в 16:36
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Политика

На Порошенко завели третье уголовное дело

В Государственном бюро расследований подтвердили агентству УНН информацию о возбужденном уголовном деле, однако не сообщили, фигурирует ли там фамилия Порошенко.
Обновлено в 12:57
Гаджеты

Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD

По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено в 12:21
Футбол

«Чайка» получила право выступать в ФНЛ

За тур до финиша первое место и право выступать в следующем сезоне в Олимп-ФНЛ завоевала "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие

«Калашников» объявил о готовности к серийному выпуску пулемёта РПК-16

Концерн «Калашников» готов к серийному выпуску пулемёта РПК-16, испытания которого завершаются в армии и Росгвардии, сообщает 24 мая РИА Новости со ссылкой на генерального директора концерна Владимира Дмитриева.
Обновлено в 12:54
Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено в 10:54
Политика

«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»

Украинский нацист, теперь экс-депутат «Радикальной партии» Украины Мосийчук вышел из партии Ляшко.
Обновлено в 12:59
Культура

Тимати помирился с отцом Децла после 18 лет конфликта

Рэпер попросил у отца Децла Александра Толмацкого разрешения на создание в шоу "Песни" номера, посвященного Децлу.
Обновлено в 12:45
Политика

Украинский патриарх-раскольник Филарет раскритиковал томос

Главные действующие лица: сам почетный патриарх-раскольник Филарет, который хочет теперь все вернуть назад, предстоятель новой украинской церкви митрополит Епифаний, который фактически взял управление этой структурой в свои руки, и Вселенский патриарх в Константинополе Варфоломей, который получил новый скандал в Киеве и пока никак не реагирует.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл

Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Стефания Маликова вышла в свет с новым бойфрендом

Парочка посещала светские мероприятия и во всю демонстрировала прекрасные отношения, которые царят между ними, но потом все закончилось.
Обновлено в 02:58
Общество

Российский ядерный центр закупит иконы и панно на два миллиона рублей

В документах говорится, что Центру требуется «76 малых и 45 складных икон с изображением Серафима Саровского, 70 складных икон с изображением Федора Ушакова, 90 триптихов с иконами и изображением Саровской пустыни, 66 панно той же пустыни двух типов и сувенирные пакеты».
Обновлено в 10:23
Политика

Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая

22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Во французском Лионе произошёл взрыв

На пешеходной улице французского Лиона произошёл взрыв. По данным властей, пострадали восемь человек.
Обновлено в 13:39
Общество

День славянской письменности отметят в Хабаровске

Обновлено 22 мая в 19:10
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов

Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".
Обновлено вчера в 08:43
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу

Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено вчера в 11:38
Наука

«Алюминий — это новая сталь»: ученые нашли способ сделать металл прочнее

Команда ученых из научной школы «Фазовые превращения и разработка сплавов на основе цветных металлов» НИТУ «МИСиС» создала новый прочный композит алюминий-никель-лантан для авиа- и автомобилестроения.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Меган Маркл планирует отвезти принца Арчи в США

Маркл уже запланировала поездку в США вместе с сыном. Она хочет познакомить малыша не только с британскими, но и американскими традициями.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Авто

Audi представит 7 версий текущих кроссоверов в этом году

Еще о двух версиях упомянуто не было, но мы прекрасно помним, что на карте выпуска автопроизводителя, представленной не так давно на одном из совещаний в Испании значится Audi RS Q3, который планируется представить ближе к концу нынешнего года.
Обновлено вчера в 08:48
Экономика

Россия выделит миллиарды рублей на цифровые технологии

Порядка 220 млрд рублей предусмотрено выделить на реализацию дорожных карт по цифровым «сквозным» технологиям.
Обновлено в 14:25
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