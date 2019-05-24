Армия и оружие
Трамп заявил об отправке на Ближний Восток 1,5 тыс. военныхРБК 12:39
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты отправят на Ближний Восток 1,5 тыс. военных, передает агентство Reuters. Увеличение числа военных на Ближнем Востоке позволит защитить уже находящихся в регионе военных, добавил Трамп. «Мы хотим получить защиту», — сказал президент США, пишет The Hill.
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Здоровье
Диетолог назвала допустимое количество сладкого в день
Специалист пояснила, что в 10 г сахара содержится 40 ккал — примерно одна порция сладкого, и в день допустимо съесть четыре такие порции.
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Роман Дворянкин о решении Solo: «Уважаю его за то, что он сказал об этом вслух»
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал о своем отношении к высказыванию капитана Virtus.pro Алексея Solo Березина относительно возможного пропуска EPICENTER Major 2019.
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Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
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По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
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За тур до финиша первое место и право выступать в следующем сезоне в Олимп-ФНЛ завоевала "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области.
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Армия и оружие
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«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»
Украинский нацист, теперь экс-депутат «Радикальной партии» Украины Мосийчук вышел из партии Ляшко.
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Тимати помирился с отцом Децла после 18 лет конфликта
Рэпер попросил у отца Децла Александра Толмацкого разрешения на создание в шоу "Песни" номера, посвященного Децлу.
Обновлено в 12:45
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Украинский патриарх-раскольник Филарет раскритиковал томос
Главные действующие лица: сам почетный патриарх-раскольник Филарет, который хочет теперь все вернуть назад, предстоятель новой украинской церкви митрополит Епифаний, который фактически взял управление этой структурой в свои руки, и Вселенский патриарх в Константинополе Варфоломей, который получил новый скандал в Киеве и пока никак не реагирует.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл
Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
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Российский ядерный центр закупит иконы и панно на два миллиона рублей
В документах говорится, что Центру требуется «76 малых и 45 складных икон с изображением Серафима Саровского, 70 складных икон с изображением Федора Ушакова, 90 триптихов с иконами и изображением Саровской пустыни, 66 панно той же пустыни двух типов и сувенирные пакеты».
Обновлено в 10:23
Политика
Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая
22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Во французском Лионе произошёл взрыв
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Обновлено в 13:39
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День славянской письменности отметят в Хабаровске
Обновлено 22 мая в 19:10
Политика
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Обновлено вчера в 08:43
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«Алюминий — это новая сталь»: ученые нашли способ сделать металл прочнее
Команда ученых из научной школы «Фазовые превращения и разработка сплавов на основе цветных металлов» НИТУ «МИСиС» создала новый прочный композит алюминий-никель-лантан для авиа- и автомобилестроения.
Обновлено в 06:29
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Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Меган Маркл планирует отвезти принца Арчи в США
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Авто
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Еще о двух версиях упомянуто не было, но мы прекрасно помним, что на карте выпуска автопроизводителя, представленной не так давно на одном из совещаний в Испании значится Audi RS Q3, который планируется представить ближе к концу нынешнего года.
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Экономика
Россия выделит миллиарды рублей на цифровые технологии
Порядка 220 млрд рублей предусмотрено выделить на реализацию дорожных карт по цифровым «сквозным» технологиям.
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