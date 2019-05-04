Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений с РоссиейКоммерсантъ 11:17

Вчера отлично пообщались по телефону с президентом России Путиным. Колоссальный потенциал для хороших отношений с Россией, несмотря на то, что говорят и пишут в фейковых СМИ. Достаточно вспомнить, как вас ввели в заблуждение касательно "сговора с Россией". Мир может быть лучше и безопаснее.

«Вчера был очень хороший разговор»,— написал он в Twitter. «Огромный потенциал для хороших/прекрасных отношений с Россией, вопреки тому, что можно услышать от фейковых СМИ»,— заявил господин Трамп, вспомнив «российское дело».

Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений с Россией

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