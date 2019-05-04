Политика
Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и СШАRT на русском 10:10
Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для отношений.
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Существует огромный потенциал для выстраивания хороших или прекрасных отношений с Россией, несмотря на то, что можно прочитать или увидеть в лживых СМИ.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИзвестия 10:41
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Сборная России проиграла Финляндии на чешском этапе Евротура
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Происшествия
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В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Представители делегации общественных деятелей из США после посещения Крыма заявили, что влюбились в полуостров.
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Пресс-служба Северного флота сообщила об обнаружении в Баренцевом море редкой находки - советского боевого корабля БО-224, передает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность
В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.
Обновлено в 10:09
Общество
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В пригороде Кургана горит поселок Смолино
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Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста
Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
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Транспорт
Лавина накрыла Военно-грузинскую дорогу
Движение на Военно-грузинской дороге парализовано из-за схода лавины.
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Писатель, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов с 4 мая стал главным редактором литературного журнала «Юность».
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