Политика

Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и СШАRT на русском 10:10

Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для отношений.
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Дональд Трамп
Существует огромный потенциал для выстраивания хороших или прекрасных отношений с Россией, несмотря на то, что можно прочитать или увидеть в лживых СМИ.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИзвестия 10:41

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