Политика

Трамп заявил об «обдирании» США ЕвросоюзомРБК 18:03

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле. Об этом он сообщил на конференции школьников Turning Point USA, трансляцию которой вел телеканал Fox News.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
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