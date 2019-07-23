Политика

Трамп заявил об «обдирании» США ЕвросоюзомРБК 18:03

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле. Об этом он сообщил на конференции школьников Turning Point USA, трансляцию которой вел телеканал Fox News.
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Трамп заявил об «обдирании» США Евросоюзом

РБК18:03

Трамп заявил, что ЕС поступает с США в сфере торговли еще хуже, чем Китай

ТАСС17:42

«Обдирают хуже Китая»: Трамп пожаловался на торговлю с Евросоюзом

РИА Новости14:11

Евросоюз «обдирает» США хуже Китая — Трамп

REGNUM14:33

Трамп пожаловался на «обдирание» США со стороны ЕС

Известия14:33

Трамп высказал недовольство торговой политикой ЕС

РЕН ТВ14:25

Трамп заявил, что ЕС «обдирает» США в торговле

RT на русском16:39
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 21:19, Вашингтон
Экономика

Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым

В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Вертолёт Ка-65 «Минога» получит арктическую версию

Вертолёт Ка-65 «Минога», разрабатываемый для ВМФ России, получит арктическую версию.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии

Посольство России в Великобритании призвало официальный Лондон не брать за основу информацию неправительственной организации "Белые каски" при оценке ситуации в Сирии.
Обновлено в 18:15
Космос

Робота «Федора» доставили на Байконур

Антропоморфный робот Skybot F-850 доставлен на космодром Байконур, в августе он отправится на МКС.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Военных ВВО привели в повышенную готовность из-за паводка в Приамурье

Сводные отряды ликвидации последствий ЧС Восточного военного округа приведены в повышенную готовность из-за паводка в Амурской области, сообщает пресс-служба ВВО.
Обновлено в 20:45
Происшествия

В Вологодской области пьяный мужчина избил шестилетнего мальчика

В поселке Вожега в Вологодской области правоохранители ищут мужчину, который завел шестилетнего мальчика в гаражи и избил его.
Обновлено в 17:50
Экономика

Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный приток населения в Россию за январь-апрель 2019 года обновил десятилетний максимум.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Италии

Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.
Обновлено в 11:39
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя

1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

ВКС России посчитали действия пилотов ВВС Южной Кореи хулиганскими

Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назвал действия летчиков ВВС Южной Кореи, которые были зафиксированы во время сопровождения российских и китайских самолетов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей, воздушным хулиганством.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В Хабаровском крае объявят траур по погибшим в палаточном лагере детям

Обновлено в 06:18
Общество

Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 13:41
Здоровье

В России захотели устранить главную проблему скорой помощи

Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.
Обновлено в 16:20
Общество

Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе «второго Чернобыля» в России

Одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 18:09
Авто

В Чехии разработали электрический фургон «Муравей» для немцев

С учетом духа времени и развития электрических транспортных средств, в местной компании разработан коммерческий компактный фургон на электрической тяге.
Обновлено в 13:38
Наука

Корабль эпохи Возрождения нашли на дне Балтийского моря

Британские ученые обнаружили на дне Балтийского моря корабль эпохи Ренессанса, сохранившийся практически в идеальном состоянии.
Обновлено в 04:17
Политика

Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено в 20:12
Технологии

Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ

В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено в 19:32
Музыка

Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение песни Цоя Metallica

Гитарист «Кино» Юрий Каспарян прокомментировал исполнение кавера на песню Цоя «Группа крови» Metallica в Лужниках.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля

"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Перечислены нарушения в хабаровском детском лагере

Названы многочисленные ошибки устройства детского палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, где в результате пожара погибли четыре ребенка.
Обновлено в 20:50
Экономика

В «Русском Стандарте» рассказали, на что россияне разных возрастов берут кредиты

В 2018 году россияне из категории 30 — 35 лет брали кредит на оплату банкета в честь рождения ребенка, 35 — 40 лет — на покупку электровелосипеда и электросамоката, 40 — 45 лет — на приобретение VR-очков, 45 — 50 лет — моторной лодки.
Обновлено в 15:25
Политика

США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 22:26
Наука

Искусственный интеллект поможет Дубаю в борьбе с контрафактом

Мухаммед Али Рашид Лута, генеральный директор отдела коммерческого соответствия и защиты прав потребителей (CCCP) в Dubai Economy, объявил, что CCCP станет первой государственной организацией в стране и регионе, которая направит на борьбу с контрафактной продукцией самые современные технологии искусственного интеллекта (ИИ).
Обновлено в 01:30
Происшествия

Вылетевший в Москву самолёт «Аэрофлота» возвращается в Осло

В пресс-службе аэропорта Осло ТАСС сообщили, что борт возвращается из-за технических проблем.
Обновлено в 08:49
Политика

Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии

Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
Обновлено в 01:49
Космос

Умер первый руководитель полетов NASA

Обновлено вчера в 20:43
Политика

Кличко вызвали на допрос в украинское бюро расследований

Мэра Киева Виталия Кличко вызвали на допрос в государственное бюро расследований по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 12:34
Спорт

Сунь Ян назвал лузером британского пловца, устроившего бойкот

Двукратный олимпийский чемпион в плавании китаец Сунь Ян после очередного бойкота со стороны соперника на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу назвал его лузером.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Голая Анфиса Чехова устроила фотосессию с лошадьми

На представленных кадрах знаменитость запечатлена голой рядом с двумя лошадьми.
Обновлено в 19:09
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