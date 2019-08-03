Президент США Дональд Трамп заявил об исчезновении преграды для установления хороших отношений с Россией. Об этом американский лидер рассказал, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома в пятницу, 2 августа.

Трамп заявил об исчезновении преграды для хороших отношений с Россией

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