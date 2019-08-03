Политика
Трамп заявил об исчезновении преграды для хороших отношений с РоссиейИзвестия вчера в 23:45
Президент США Дональд Трамп заявил об исчезновении преграды для установления хороших отношений с Россией. Об этом американский лидер рассказал, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома в пятницу, 2 августа.
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Политика
В США сообщили детали новых антироссийских санкций
Госдеп Соединенных Штатов официально заявил о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 19 августа и будет действовать около года.
Обновлено в 03:09
Гаджеты
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
Согласно отчету IDC, в 2018 году объем российского рынка смартфонов достиг рекордного значения — $7,56 млрд (474 млрд руб. по среднему курсу за прошлый год), было продано более 30 млн устройств.
Обновлено в 02:33
Экономика
Нижегородская область увеличила экспорт сельхозпродукции на 27%
Нижегородская область по итогам первого полугодия 2019 года увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 10:50
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Малкома из «Барселоны»
Малком — в «Зените»! 💙🔝 Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Барселона» достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Общество
Петербургские фанаты Rammstein делятся кадрами со стадиона
Петербургские фанаты Rammstein в социальных сетях делятся кадрами со стадиона на Крестовском острове, который сегодня стал площадкой для концерта культового берлинского коллектива.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
Лодыгин стал игроком «Газиантепа»
Лодыгин перешел в "Зенит" в 2013 году, в составе петербургской команды он сыграл 164 матча и пропустил 157 мячей.
Обновлено в 02:15
Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца
Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.
Обновлено вчера в 20:28
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года
Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.
Обновлено в 00:31
Авто
Универсал Renault Talisman приоткрыл свой новый облик
Фотошпионы поделились с нами снимками рестайлингового универсала Renault Talisman Grandtour/Estate, намекающими на возможное обновление модели уже нынешней осенью.
Обновлено вчера в 11:51
Игры
Авторы Ghost Recon Breakpoint поделились особенностями PC-версии
Компания Ubisoft на своём официальном YouTube-канале опубликовала новый трейлер Ghost Recon Breakpoint, в котором авторы поделились особенностями PC-версии проекта.
Обновлено в 03:09
Политика
Слова владельца сафари-парка о передаче Сибири немцам назвали гнусными
Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным.
Обновлено в 03:15
Теннис
Калинская и Като вышли в полуфинал турнира в Вашингтоне в парах
Обновлено 01 августа в 16:02
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Экономика
Россиянам позволили брать ипотечные каникулы
С 31 июля в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах.
Обновлено 31 июля в 04:00
Политика
Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
В ДНР сообщили о пяти нарушениях перемирия за сутки в Донбассе
Ранее, 2 августа, в ДНР сообщили о трех нарушениях со стороны Украины за сутки.
Обновлено в 02:53
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Политика
CNN: Трамп обсуждал по телефону с Путиным нового посла США
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсуждали нового посла в Москве, утверждает CNN.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова расплакалась, вспоминая про болезнь Андрея Гайдуляна
Звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова в эфире шоу на федеральном канале призналась, что ежедневно поддерживала коллегу по цеху Андрея Гайдуляна, когда он боролся с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:06
Финансы
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Названы 5 самых надежных и долговечных автомобильных двигателей
Обновлено в 01:00
Кино
Опубликован сценарий финальной серии «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми" опубликовали сценарий финальной серии шоу "Игра престолов". Теперь поклонники смогут ознакомиться с деталями сюжета.
Обновлено 01 августа в 09:46
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны России опубликовало в новом мультимедийном разделе видео, на котором запечатлены точечные удары по террористам в Сирии.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52