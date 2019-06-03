Политика
Трамп: Россия сообщила о выводе большинства своих людей из ВенесуэлыRT на русском 14:23
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы». При этом глава государства не уточнил, о ком именно идёт речь.
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Хоккей
Вратарь «Авангарда» хочет перейти в «Чикаго»
Российский вратарь омского «Авангарда» Иван Налимов хочет покинуть КХЛ и продолжить карьеру в «Чикаго Блэкхоукс».
Обновлено в 09:56
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 09:50
Политика
МВД РФ: Тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством
Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.
Обновлено в 13:08
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Башкирии в детском лагере умер подросток
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии, причиной которой стало падение флагштока.
Обновлено в 13:31
Финансы
«Газпром» поднял индекс до исторического максимума
Компания вышла на первое место по капитализации, обогнав «Сбербанк» В понедельник около полудня индекс Московской биржи преодолел еще один психологический уровень — 2700 пунктов.
Обновлено в 07:59
Общество
В России началась третья волна перехода на цифровое ТВ
В России 3 июня стартовала третья волна перехода на цифровое вещание.
Обновлено в 09:47
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Культура
BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz
Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.
Обновлено в 13:28
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Общество
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей
Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления.
Обновлено в 14:21
Политика
Королева Великобритании приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью Трамп в Букингемском дворце.
Обновлено в 09:08
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Авто
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Политика
Стала известна цель тайной встречи Зеленского с олигархом
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель подтвердила информацию о неформальной встрече главы государства с украинским олигархом Виктором Пинчуком.
Обновлено в 12:59
Энергетика
Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию
Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
Обновлено в 13:57
Спорт
IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном
Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 12:33
Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Хоккей
«Сент-Луис» и «Бостон» начали третий матч финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» на своей арене принимает «Бостон Брюинз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено 01 июня в 20:00
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 07:10
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Наука
Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено в 11:18
Политика
Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе
Речь идет о планах по захвату российского полуострова.
Обновлено в 14:19