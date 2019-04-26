Политика

Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружиемLenta.ru 15:21

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Читать в источнике
Дональд Трамп
Обама подписал Международный договор о торговле оружием, а в последние дни на посту он отправил документ на ратификацию в сенат. Этот документ нарушает ваши конституционные права. Моя администрация никогда не ратифицирует договор.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИзвестия 13:24

Подробнее о событии

Трамп объявил о выходе США из международного договора о торговле оружием

Интерфакс13:35

Белый дом пояснил свой отказ от договора о торговле оружием

Газета.Ru14:55

Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием

РБК13:12

США обсудили с союзниками отказ от Международного договора о торговле оружием

ТАСС15:06

Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием

РИА Новости13:13

Эксперт оценил выход США из Международного договора о торговле оружием

RT на русском14:05

Трамп заявил об отказе США ратифицировать Международный договор о торговле оружием

Говорит Москва13:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:56, Ашберн
Политика

Бутина рассказала, зачем приехала в США

Осужденная россиянка Мария Бутина заявила, что приехала в США с целью помочь в деле налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес

Сестра Быстрицкой из Израиля начала борьбу за ее наследство

За наследство скончавшейся народной артистки СССР Элины Быстрицкой началась борьба. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:22
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Расстроила отца: дочь Гарика Харламова нарисовала его портрет

Например, сегодня девочка нарисовала портрет Гарика. Конечно, это всего лишь детский рисунок.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Внук Спартака Мишулина проиграл суд

Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
Обновлено в 06:33
Политика

Козак назвал срок восстановления работы нефтепровода «Дружба»

Вице-премьер Дмитрий Козак назвал срок восстановления стабильной работы нефтепровода «Дружба». Она будет возобновлена в течение двух недель.
Обновлено в 13:05
Экономика

Uber снизил оценку для IPO на 10%

Сервис заказа такси Uber, готовящийся в начале мая разместить акции на бирже, снизил оценку стоимости и планирует предложить акции по $44–50 за штуку, говорится в уточненном проспекте эмиссии, поданном в пятницу, 26 апреля, в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Обновлено в 07:12
Экономика

Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн

Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 09:00
Экономика

Мировые продажи Renault упали на 5,6%

Продажи французской компании Renault в первом квартале 2019 года упали на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
Авто

Появление нового Volkswagen Golf откладывается

Golf, безусловно, самая важная модель немецкого концерна и самый продаваемый автомобиль за всю историю, так что само собой разумеется, что над восьмой итерации чрезвычайно популярного компактного хэтчбека инженерам Volkswagen придется серьезно потрудиться.
Обновлено вчера в 07:20
Хоккей

Кузнецов — о своем здоровье: «Русская машина никогда не ломается»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о своем самочувствии. Ранее хоккеист подтвердил свое участие в ЧМ-2019.
Обновлено в 15:05
Футбол

Наби Кейта забил самый быстрый гол «Ливерпуля» в Премьер-лиге

Обновлено в 15:28
Авто

Компания Volkswagen приступила к выкупу и утилизации машин без статуса

Российские дилеры Volkswagen приступили к выкупу и утилизации автомобилей, которые не должны были попасть на дороги общего пользования.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия

Три взрыва прогремели на Шри-Ланке

Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Общество

В Госдуме поддержали продление «дачной амнистии» до 2022 года

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 08:00
Политика

В штабе Зеленского считают роспуск Рады возможным

Роспуск Рады Украины возможен, поскольку в парламенте нет коалиции, считает представитель штаба Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах, Дмитрий Разумков.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес

Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой

Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Экономика

Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

Обновлено в 15:08
Происшествия

Свободный таксист: оправдан чеченец, обвиненный в убийстве силовиков

Обновлено 23 апреля в 17:02
Технологии

За ближайшие три года 20 млн геймеров, использующих ПК, перейдут на консоли

Аналитики считают, что в большинстве своём на консоли будут переходить геймеры, владеющие компьютерами начального уровня.
Обновлено в 11:27
Авто

Автоконцерн «Даймлер», который производит «Мерседес Майбах», не знает, откуда машины этой марки у лидера КНДР

Автоконцерн "Даймлер", который производит элитные автомобили "Мерседес Майбах", не в курсе, откуда машины этой марки взялись у лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая

К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ ответит за избиение девушки

Бывший форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов предстанет перед судом за избиение девушки в ходе конфликта на дороге.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Быстрицкой

Обновлено в 07:49
Политика

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Происшествия

В Красноярске горит завод ракетно-космической техники

Помимо холодильников "Бирюса" на заводе "Красмаш" производятся баллистические ракеты "Синева", межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон".
Обновлено в 09:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное