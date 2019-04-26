Политика
Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружиемLenta.ru 15:21
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
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Обама подписал Международный договор о торговле оружием, а в последние дни на посту он отправил документ на ратификацию в сенат. Этот документ нарушает ваши конституционные права. Моя администрация никогда не ратифицирует договор.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИзвестия 13:24
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:56, Ашберн
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Обновлено в 15:24
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Обновлено вчера в 07:20
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Общество
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Роспуск Рады Украины возможен, поскольку в парламенте нет коалиции, считает представитель штаба Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах, Дмитрий Разумков.
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В Красноярске горит завод ракетно-космической техники
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Обновлено в 09:42