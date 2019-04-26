Политика
Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружиемLenta.ru 15:21
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
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Обама подписал Международный договор о торговле оружием, а в последние дни на посту он отправил документ на ратификацию в сенат. Этот документ нарушает ваши конституционные права. Моя администрация никогда не ратифицирует договор.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИзвестия 13:24
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"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Общество
Правозащитники заявили о первом деле по закону о фейковых новостях
В Архангельске завели первое дело по закону о фейковых новостях.
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Кино
Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет
Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
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Происшествия
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Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
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Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы
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Футбол
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