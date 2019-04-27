Политика

В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружиемРоссийская газета 21:07

Напомним, 26 апреля президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из международного договора о торговле оружием, подписанного в 2013 году президентом Бараком Обамой.
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