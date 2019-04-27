Политика
В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружиемРоссийская газета 21:07
Напомним, 26 апреля президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из международного договора о торговле оружием, подписанного в 2013 году президентом Бараком Обамой.
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Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Музыка
Зрители назвали Пелагею лучшей наставницей проекта «Голос. Дети»
Певица не скрывала, что смущается, но ей очень приятно стать лучшей наставницей. Зрители отдали за нее 56% голосов.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети
Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено в 04:51
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Авто
Составлен рейтинг регионов с самыми большими продажами новых авто
Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено в 10:10
Политика
Абэ назвал денуклеаризацию КНДР общей целью Японии и России
В ходе переговоров с Трампом были затронуты проблемы насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан, которые были похищены северокорейскими спецслужбами в 1970-80-х годах и так и не смогли вернуться на родину "Теперь я сам должен встретиться с Ким Чен Ыном и решить эту проблему, а президент Трамп пообещал мне всестороннее содействие в этом", - сказал Абэ.
Обновлено в 19:19
Экономика
Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн
Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 09:00
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено в 07:31
Транспорт
По центру Екатеринбурга проехали танки. Ночная репетиция Парада Победы
В Екатеринбурге состоялась первая репетиция парада Победы с участием тяжелой техники.
Обновлено в 16:15
Политика
Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку
Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 22:45
Футбол
«Зенит» сыграет с «Астаной» в Единой лиге ВТБ
Баскетбольный клуб «Зенит» дома примет казахстанскую «Астану» в матче Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 21:00
Происшествия
В США задержали мужчину, бросившего телефон в Трампа
В Соединенных Штатах правоохранители задержали мужчину, который кинул телефон в сторону президента США Дональда Трампа во время его выступления на собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианополисе (штат Индиана), передает телеканал NBC.
Обновлено в 20:44
Происшествия
Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован
Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 21:55
Политика
Депутат Рады предупредил об угрозе повторения чернобыльской катастрофы
Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов предупредил, что на ряде предприятий в стране существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 21:39
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
На полпути домой: Марию Бутину осудили на 18 месяцев тюрьмы
Обновлено в 13:15
Общество
Генпрокуратура выявила нарушения при установке дорожных камер
Случаи картельного сговора между компаниями-участниками рынка и превышения полномочий со стороны чиновников при установке дорожных камер выявила Генпрокуратура в ряде российских регионов РФ, сообщает Коммерсант.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Политика
В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
Общество
Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вуза
Студенты НИУ ВШЭ в Москве собирают подписи в поддержку инициативы снести памятник революционеру, политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который находится на территории одного из корпусов университета в районе станции метро «Шаболовская».
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Стас Михайлов едва не ослеп в детстве
Обновлено в 20:35
Автоспорт
Даниил Квят: Машина до аварии была очень быстра
Даниил Квят остался доволен темпом своей машины, даже несмотря на то, что успел пройти во второй сессии свободных заездов всего 9 кругов.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Внук Спартака Мишулина проиграл суд
Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
Обновлено в 06:33
Финансы
ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
Обновлено в 06:30
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
США отказали в визе российскому эксперту по химоружию
Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу.
Обновлено в 13:44