Политика
Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружиемLenta.ru 15:21
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
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Происшествия
«Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера
В Москве задержан и арестован 51-летний украинский мультимиллионер Павел Климец, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и компании OLYMP, которую возглавляет бизнесмен.
Обновлено в 20:32
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Обновлено в 16:55
Путешествия
Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду
Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено в 16:55
Кино
Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован
Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 21:55
Происшествия
Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками
Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.
Обновлено в 08:19
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено в 11:01
Общество
Россельхознадзор объяснил запрет на ввоз хамона и пармезана
Россельхознадзор объяснил, почему может быть запрещён ввоз хамона и пармезана, а также других мясных и молочных продуктов из-за рубежа.
Обновлено в 08:13
Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:29
Космос
В России разработали сверхбыструю схему полетов к МКС
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разработала одновитковую схему полета, которая предполагает сближение корабля с МКС примерно через два часа.
Обновлено в 04:59
Политика
Путин встретился с Вучичем и обсудил сотрудничество России и Сербии
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич встретились на полях форума "Один пояс — один путь" в Китае.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Нигерии похищены два сотрудника концерна Shell
В Нигерии в результате нападения неизвестных на кортеж были похищены два работника англо-голландского нефтегазового концерна Shell.
Обновлено в 19:41
Наука
После столкновения Индии с Азией на Земле стало легче дышаться
Обновлено в 11:15
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Недвижимость
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Политика
Госдеп распорядился вернуть детей американских дипломатов со Шри-Ланки
Госдепартамент США распорядился об отъезде со Шри-Ланке детей американских дипломатов, уровень опасности страны подняли до третьего уровня, при котором рекомендуется отказаться от поездки, сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 21:15
Общество
Россиянам позволили находиться в Черногории без виз 90 дней
В российском МИДе проинформировали о том, что россияне смогут побывать в Черногории без получения визы в течение 1,5 месяцев.
Обновлено в 21:17
Политика
Климкин призвал к секторальным санкциям против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.
Обновлено в 03:23
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Кино
Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге
Обновлено вчера в 19:35
Общество
Москвичей предупредили о массовом нашествии комаров
В конце мая - начале июня в Москве массово появятся комары. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.
Обновлено в 20:48
Происшествия
Полковник ФСБ арестован за взятки в особо крупном размере
Полковник Черкалин, служащий управления Службы экономической безопасности ФСБ РФ, подозревается в получении нескольких взяток общей суммой в десятки миллионов рублей.
Обновлено в 07:08