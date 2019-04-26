Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружиемLenta.ru 15:21

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.

Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Происшествия «Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера В Москве задержан и арестован 51-летний украинский мультимиллионер Павел Климец, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и компании OLYMP, которую возглавляет бизнесмен.

Общество Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.

Музыка После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.

Путешествия Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Шоу-бизнес Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.

Кино Михаил Горбачев экстренно госпитализирован Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.

Общество В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.

Происшествия Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.

Политика «Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе» Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».

Общество Россельхознадзор объяснил запрет на ввоз хамона и пармезана Россельхознадзор объяснил, почему может быть запрещён ввоз хамона и пармезана, а также других мясных и молочных продуктов из-за рубежа.

Космос В России разработали сверхбыструю схему полетов к МКС Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разработала одновитковую схему полета, которая предполагает сближение корабля с МКС примерно через два часа.

Политика Путин встретился с Вучичем и обсудил сотрудничество России и Сербии Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич встретились на полях форума "Один пояс — один путь" в Китае.

Происшествия В Нигерии похищены два сотрудника концерна Shell В Нигерии в результате нападения неизвестных на кортеж были похищены два работника англо-голландского нефтегазового концерна Shell.

Авто Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.

Политика Госдеп распорядился вернуть детей американских дипломатов со Шри-Ланки Госдепартамент США распорядился об отъезде со Шри-Ланке детей американских дипломатов, уровень опасности страны подняли до третьего уровня, при котором рекомендуется отказаться от поездки, сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Общество Россиянам позволили находиться в Черногории без виз 90 дней В российском МИДе проинформировали о том, что россияне смогут побывать в Черногории без получения визы в течение 1,5 месяцев.

Политика Климкин призвал к секторальным санкциям против России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.

Экономика «Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».

Общество Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.

Общество Москвичей предупредили о массовом нашествии комаров В конце мая - начале июня в Москве массово появятся комары. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.