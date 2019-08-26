Политика
Трамп заявил о возвращении к диалогу с КитаемREGNUM 03:57
Китайская сторона предложила возобновить консультации из-за понимания, что это верный шаг. Это позитивное для всего мира развитие событий, добавил американский лидер. Как сообщало ИА REGNUM, о готовности к диалогу с США по торговым вопросам ранее заявил вице-премьер КНР Лю Хэ.
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Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 02:39
Экономика
В каких регионах России чаще всего берут ипотеку
Лидер - Ямал: в среднем примерно 32 местных жителя из тысячи берут за год ипотечный кредит (это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране).
Обновлено в 03:07
Общество
Опубликовано видео странной посадки Су-57 в Жуковском
Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Команда Олега Аршбы признала поражение на выборах президента Абхазии
Команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршбы признала выход во второй тур оппозиционера Алхаса Квицинии.
Обновлено в 02:43
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Обновлено в 02:03
Общество
Прокурор потребовал лишить родительских прав еще двоих участников акции протеста
Обновлено в 04:28
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Американские исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте изучили, как влияют жареные на растительном масле продукты на воспалительные заболевания кишечника (IBD) и рак толстой кишки.
Обновлено в 00:42
Общество
В Подмосковье придут первые заморозки
На этой неделе в столичный регион придут первые заморозки.
Обновлено в 04:13
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от покойного Малашенко
Вдова экс-гендиректора, сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от покойного супруга.
Обновлено в 04:10
Общество
Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
Обновлено в 03:04
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 22:50
Гаджеты
Корпорация Microsoft будет платить до 30 тысяч долларов за найденные уязвимости в браузере Edge
Примечательно, что в зависимости от степени опасности и сложности проблемы в Chromium Edge размер денежного бонуса может достигать 30 тысяч долларов.
Обновлено в 02:04
Происшествия
С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321
Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено вчера в 02:53
Армия и оружие
Скрытая переброска атомных подлодок на Камчатке попала на видео
На Камчатке военные в рамках учений отработали скрытную переброску атомных подводных лодок.
Обновлено в 04:28
Экономика
Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки
Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
Обновлено в 02:54
Политика
Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение РФ в состав G8
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер исключил возвращение России в состав G8, поскольку это негативно скажется на Украине.
Обновлено в 00:45
Наука
Tesla заставляет автомобили думать как люди
Для создания автономных машин ученым необходимо создать искусственные нейронные сети (ANN), которые могут выполнять ту же работу, что и биологическая нейронная сеть человека.
Обновлено в 01:27
Кино
Нэйтан Филлион присоединится к «Отряду самоубийц»
Нэйтан Филлион («Светлячок», «Касл») сыграет неизвестную роль в новом «Отряде самоубийц».
Обновлено в 02:36
Политика
«Патриарх литовской демократии» назвал запуск БелАЭС «гибелью» Литвы
Экс-председатель Верховного совета Литвы, "патриарх литовской демократии" Витаутас Ландсбергис заявил, что запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) "угрожает" безопасности Литвы и ЕС.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Пешеход рухнул в Мойку после столкновения машин в Петербурге
Питерского пенсионера вытащили из ледяной воды, где он оказался в результате столкновения двух машин — мужчину буквально столкнули в Мойку с тротуара.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках Данила Беглец признал вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:02
Технологии
Citrix становится лидером среди поставщиков решений UEM
Флорида, 26 августа 2019 года – Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) сегодня объявила о том, что компания Gartner назвала Citrix в числе лидеров отчета Magic Quadrant for Unified Endpoint Management (UEM) Tools за август 2019 года, благодаря полноте видения и способности его реализации.
Обновлено в 04:10
Технологии
«Академик Ломоносов» ушёл из Мурманска
Обновлено 23 августа в 06:40