Политика

Трамп заявил о возвращении к диалогу с КитаемREGNUM 03:57

Китайская сторона предложила возобновить консультации из-за понимания, что это верный шаг. Это позитивное для всего мира развитие событий, добавил американский лидер. Как сообщало ИА REGNUM, о готовности к диалогу с США по торговым вопросам ранее заявил вице-премьер КНР Лю Хэ.
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Дональд Трамп утверждает, что Китай хочет заключить торговую сделку с США

Эхо Москвы03:31

Трамп поддержал готовность Китая к переговорам по торговле

Газета.Ru03:33

Трамп заявил, что приветствует готовность Китая к продолжению диалога по торговле

ТАСС03:32

Трамп заявил о готовности Китая к новым переговорам

Московский Комсомолец03:38

Трамп: Китай выразил готовность к переговорам

РИА Новости03:21

Трамп заявил о «возвращении к диалогу» по торговле с Китаем

RT на русском03:20

Китай хочет заключить торговую сделку, — Трамп

РЕН ТВ03:16
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Общество

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 02:39
Экономика

В каких регионах России чаще всего берут ипотеку

Лидер - Ямал: в среднем примерно 32 местных жителя из тысячи берут за год ипотечный кредит (это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране).
Обновлено в 03:07
Общество

Опубликовано видео странной посадки Су-57 в Жуковском

Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».
Обновлено вчера в 15:09
Политика

Команда Олега Аршбы признала поражение на выборах президента Абхазии

Команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршбы признала выход во второй тур оппозиционера Алхаса Квицинии.
Обновлено в 02:43
Общество

Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург

Обновлено в 02:03
Общество

Прокурор потребовал лишить родительских прав еще двоих участников акции протеста

Обновлено в 04:28
Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено 24 августа в 03:51
Наука

Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль

Американские исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте изучили, как влияют жареные на растительном масле продукты на воспалительные заболевания кишечника (IBD) и рак толстой кишки.
Обновлено в 00:42
Общество

В Подмосковье придут первые заморозки

На этой неделе в столичный регион придут первые заморозки.
Обновлено в 04:13
Общество

Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин

По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Шоу-бизнес

Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от покойного Малашенко

Вдова экс-гендиректора, сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от покойного супруга.
Обновлено в 04:10
Общество

Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября

Обновлено в 03:04
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Политика

Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском

Обновлено в 02:44
Гаджеты

Корпорация Microsoft будет платить до 30 тысяч долларов за найденные уязвимости в браузере Edge

Примечательно, что в зависимости от степени опасности и сложности проблемы в Chromium Edge размер денежного бонуса может достигать 30 тысяч долларов.
Обновлено в 02:04
Происшествия

С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321

Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено вчера в 02:53
Армия и оружие

Скрытая переброска атомных подлодок на Камчатке попала на видео

На Камчатке военные в рамках учений отработали скрытную переброску атомных подводных лодок.
Обновлено в 04:28
Экономика

Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки

Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
Обновлено в 02:54
Политика

Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение РФ в состав G8

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер исключил возвращение России в состав G8, поскольку это негативно скажется на Украине.
Обновлено в 00:45
Наука

Tesla заставляет автомобили думать как люди

Для создания автономных машин ученым необходимо создать искусственные нейронные сети (ANN), которые могут выполнять ту же работу, что и биологическая нейронная сеть человека.
Обновлено в 01:27
Кино

Нэйтан Филлион присоединится к «Отряду самоубийц»

Нэйтан Филлион («Светлячок», «Касл») сыграет неизвестную роль в новом «Отряде самоубийц».
Обновлено в 02:36
Политика

«Патриарх литовской демократии» назвал запуск БелАЭС «гибелью» Литвы

Экс-председатель Верховного совета Литвы, "патриарх литовской демократии" Витаутас Ландсбергис заявил, что запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) "угрожает" безопасности Литвы и ЕС.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Пешеход рухнул в Мойку после столкновения машин в Петербурге

Питерского пенсионера вытащили из ледяной воды, где он оказался в результате столкновения двух машин — мужчину буквально столкнули в Мойку с тротуара.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия

Фигурант дела о беспорядках Данила Беглец признал вину

Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:02
Технологии

Citrix становится лидером среди поставщиков решений UEM

Флорида, 26 августа 2019 года – Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) сегодня объявила о том, что компания Gartner назвала Citrix в числе лидеров отчета Magic Quadrant for Unified Endpoint Management (UEM) Tools за август 2019 года, благодаря полноте видения и способности его реализации.
Обновлено в 04:10
Технологии

«Академик Ломоносов» ушёл из Мурманска

Обновлено 23 августа в 06:40
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