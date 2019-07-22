Я мог бы выиграть эту войну за неделю, но я просто не хочу убивать 10 миллионов людей… У меня были планы и, если бы я хотел выиграть эту войну, Афганистан был бы стерт с лица земли . Все было бы кончено за 10 дней.

Соединённые Штаты могли бы завершить войну в Афганистане в свою пользу за неделю, однако это привело бы к колоссальным человеческим жертвам. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Трамп заявил о возможности за неделю закончить войну в Афганистане

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