Трамп заявил о возможности улучшения отношений с РоссиейВедомости 02:03

с чего всё началось

18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией.

Трамп заявил о возможности улучшения отношений с Россией

Общество Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года Замглавы Минстроя сообщил, что в некоторых регионах страны и ряде районов Москвы горячую воду уже отключают один раз в два года.

Политика «Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК.

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Культура Кончаловский раскритиковал меморандум о равенстве полов Режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал меморандум о гендерном равноправии, который был заключен между Каннским и Берлинским кинофестивалями.

Шоу-бизнес Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.

Шоу-бизнес Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя Семья покойной Жанны Фриске начала отдавать Русфонду деньги, которые остались после лечения певицы, передает «Комсомольская правда».

Общество Бари Алибасов введен в медикаментозный сон Известного продюсера Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон.

Происшествия Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.

Футбол Коутиньо сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Cadena Ser.

Общество Роскомнадзор готовит миллионные штрафы для интернет-компаний Законопроект, предполагающий введение миллионных штрафов для интернет-компаний за нарушение законов, находится в высокой степени готовности.

Космос Жители России выберут имя для планеты в созвездии Большой Медведицы Россия получит возможность присвоить имя газовому гиганту HAT-P-3b в созвездии Большой Медведицы, сообщает пресс-служба организации.

Происшествия СК задержал еще троих фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Сотрудники Следственного комитета задержали троих участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

Шоу-бизнес Муж попавшей в больницу Симоньян обратится к юристам Режиссер Тигран Кеосаян намерен обсудить с юристами конфликт, произошедший между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и его беременной женой — главным редактором RT и РИА Новости Маргаритой Симоньян.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.

Транспорт Четыре класса обслуживания введут в российских поездах "Федеральная пассажирская компания" в 2020 году намерена ввести четыре класса обслуживания в поездах: бюджет, эконом, комфорт и бизнес.

Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Экономика Силуанов считает нормальной жизнь в кредит Вице-премьер РФ, глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что считает жизнь в кредит нормальной.

Гаджеты Facebook запретила Huawei предустановку своих приложений на смартфоны Пользователи Facebook, у которых уже есть телефоны Huawei, смогут использовать приложения компании и получать обновления.

Политика Путин пригласил американскую журналистку на татами Журналистка агентства Bloomderg Розалинд Мэтисон получила предложение от президента России Владимира Путина сразиться на татами.

Общество В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.

Футбол Комментатор Елагин присоединился к команде Okko Спорт Футбольный комментатор Александр Елагин присоединился к спортивной видеоредакции Okko Спорт, сообщила пресс-служба Rambler Group.

Экономика Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.

Футбол Сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций В финальном матче голландцы сыграют с командой Португалии, которая в своем полуфинале оказалась сильнее Швейцарии (3:1). Лига наций УЕФА.

Политика Калви не приедет на форум в Петербурге Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, сказал своим адвокатам, что сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам».