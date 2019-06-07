Политика
Трамп заявил о возможности улучшения отношений с РоссиейВедомости 02:03
18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией.
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Трамп заявил, что российско-американские отношения были подпорчены докладом Мюллера
Московский Комсомолецвчера в 23:07
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Наука
Предки североамериканских индейцев оказались на 40% европейцами
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года
Замглавы Минстроя сообщил, что в некоторых регионах страны и ряде районов Москвы горячую воду уже отключают один раз в два года.
Обновлено в 06:13
Политика
«Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК.
Обновлено в 05:30
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Культура
Кончаловский раскритиковал меморандум о равенстве полов
Режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал меморандум о гендерном равноправии, который был заключен между Каннским и Берлинским кинофестивалями.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова
Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 10:44
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
Обновлено в 04:50
Музыка
Madonna опубликовала клип Dark Ballet
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя
Семья покойной Жанны Фриске начала отдавать Русфонду деньги, которые остались после лечения певицы, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:57
Общество
Бари Алибасов введен в медикаментозный сон
Известного продюсера Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Футбол
Коутиньо сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Cadena Ser.
Обновлено в 04:51
Общество
Роскомнадзор готовит миллионные штрафы для интернет-компаний
Законопроект, предполагающий введение миллионных штрафов для интернет-компаний за нарушение законов, находится в высокой степени готовности.
Обновлено в 03:10
Космос
Жители России выберут имя для планеты в созвездии Большой Медведицы
Россия получит возможность присвоить имя газовому гиганту HAT-P-3b в созвездии Большой Медведицы, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 06:16
Происшествия
СК задержал еще троих фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Сотрудники Следственного комитета задержали троих участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Муж попавшей в больницу Симоньян обратится к юристам
Режиссер Тигран Кеосаян намерен обсудить с юристами конфликт, произошедший между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и его беременной женой — главным редактором RT и РИА Новости Маргаритой Симоньян.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Транспорт
Четыре класса обслуживания введут в российских поездах
"Федеральная пассажирская компания" в 2020 году намерена ввести четыре класса обслуживания в поездах: бюджет, эконом, комфорт и бизнес.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Экономика
Силуанов считает нормальной жизнь в кредит
Вице-премьер РФ, глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что считает жизнь в кредит нормальной.
Обновлено в 04:59
Гаджеты
Facebook запретила Huawei предустановку своих приложений на смартфоны
Пользователи Facebook, у которых уже есть телефоны Huawei, смогут использовать приложения компании и получать обновления.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Политика
Путин пригласил американскую журналистку на татами
Журналистка агентства Bloomderg Розалинд Мэтисон получила предложение от президента России Владимира Путина сразиться на татами.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено в 03:01
Футбол
Комментатор Елагин присоединился к команде Okko Спорт
Футбольный комментатор Александр Елагин присоединился к спортивной видеоредакции Okko Спорт, сообщила пресс-служба Rambler Group.
Обновлено в 05:32
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Футбол
Сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций
В финальном матче голландцы сыграют с командой Португалии, которая в своем полуфинале оказалась сильнее Швейцарии (3:1). Лига наций УЕФА.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Калви не приедет на форум в Петербурге
Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, сказал своим адвокатам, что сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам».
Обновлено в 06:21
Политика
Савченко посоветовала Зеленскому, как уволить министров
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что президенту страны Владимиру Зеленскому необходимо по несколько раз в день подавать в парламент представления на увольнение членов правительства.
Обновлено в 06:39