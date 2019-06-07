Политика
Трамп заявил о возможности улучшения отношений с РоссиейВедомости 02:03
18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией.
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Трамп заявил, что российско-американские отношения были подпорчены докладом Мюллера
Московский Комсомолецвчера в 23:07
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Бари Алибасов составил новое завещание
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Мадонна и рэпер-трансгендер выпустили совместный клип
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Человек потребляет до 70 тысяч частиц микропластика ежегодно
Обновлено 05 июня в 10:36
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В результате аварии на трассе А-120 загорелась «Газель»
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Газели». В иномарке в момент аварии находились двое маленьких детей.
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Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
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Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
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Происшествия
В Калужской области трое рабочих утонули в навозе
Отмечается, что работы проводились в ангаре, сотрудники занимались откачкой навоза из предназначенных для переработки емкостей.
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Состояние Бари Алибасова остается стабильно тяжелым
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Футбол
Стал известен календарь 1-го тура РПЛ
Обнародовано расписание 1-го тура чемпионата России следующего сезона. Матчи запланированы на 14 июля.
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Заммэра Якутска временно отстранили от должности из-за дела о взятке
Заммэра Якутска Василий Гоголев, задержанный по подозрению во взяточничестве на 114 миллионов рублей, отстранен от должности на период следствия, сообщил пресс-секретарь главы городского округа "Город Якутск" Алексей Толстяков.
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Причиной взрыва в Линчепинге могла стать бомба
Полиция назвала возможную причину взрыва в центре шведского города Линчепинг. Об этом сообщил представитель ведомства.
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Транспорт
Скидки на проезд по ЗСД ввели в Петербурге
Скидки на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в размере 50% от транспондерных тарифов ввели на период с пятницы, 7 июня, по конец сентября нынешнего года.
Обновлено в 07:09
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца
В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Экономика
Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Зеленский заявил о потере Россией контроля над ополченцами Донбасса
Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряла контроль над ополченцами Донбасса, сообщает его пресс-служба в пятницу, 7 июня.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
NI назвал Ту-22М3М «неприятным сюрпризом» для ВМС США
Специалисты американского журнала The National Interest опубликовали новый материал про российский бомбардировщик Ту-22М3М, в котором назвали самолет «неприятным сюрпризом» для ВМС США.
Обновлено в 02:48
Политика
Путин призвал переосмыслить роль доллара
Глубокие перемены в современном мире требуют переосмысления роли доллара, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 07:56
Общество
Улицы Севастополя затопило после сильного ливня
В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
Обновлено в 07:46
Авто
В России BMW отзывает более 300 кроссоверов BMW X7
Обновлено в 06:36
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Политика
Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин
Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде, подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:40
Теннис
Барти обыграла Анисимову и стала финалисткой «Ролан Гаррос»
Восьмая ракетка мира Эшли Барти стала второй финалисткой турнира серии Большого шлема Ролан Гаррос в Париже.
Обновлено в 07:23
Политика
Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ
Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Политика
Делегация из стран Евросоюза прибыла в Крым
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель днем в пятницу, 7 июня, сообщил, что в Крым прибыла делегация общественников из стран-членов Европейского союза.
Обновлено в 05:51
Здоровье
Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53