Трамп заявил о возможности улучшения отношений с РоссиейВедомости 02:03

с чего всё началось

18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией.

Трамп заявил о возможности улучшения отношений с Россией

Происшествия В результате аварии на трассе А-120 загорелась «Газель» В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Газели». В иномарке в момент аварии находились двое маленьких детей.

Происшествия Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".

Общество Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.

Происшествия В Калужской области трое рабочих утонули в навозе Отмечается, что работы проводились в ангаре, сотрудники занимались откачкой навоза из предназначенных для переработки емкостей.

Футбол Стал известен календарь 1-го тура РПЛ Обнародовано расписание 1-го тура чемпионата России следующего сезона. Матчи запланированы на 14 июля.

Происшествия Заммэра Якутска временно отстранили от должности из-за дела о взятке Заммэра Якутска Василий Гоголев, задержанный по подозрению во взяточничестве на 114 миллионов рублей, отстранен от должности на период следствия, сообщил пресс-секретарь главы городского округа "Город Якутск" Алексей Толстяков.

Происшествия Причиной взрыва в Линчепинге могла стать бомба Полиция назвала возможную причину взрыва в центре шведского города Линчепинг. Об этом сообщил представитель ведомства.

Транспорт Скидки на проезд по ЗСД ввели в Петербурге Скидки на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в размере 50% от транспондерных тарифов ввели на период с пятницы, 7 июня, по конец сентября нынешнего года.

Происшествия По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.

Происшествия В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».

Экономика Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.

Армия и оружие Зеленский заявил о потере Россией контроля над ополченцами Донбасса Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряла контроль над ополченцами Донбасса, сообщает его пресс-служба в пятницу, 7 июня.

Армия и оружие NI назвал Ту-22М3М «неприятным сюрпризом» для ВМС США Специалисты американского журнала The National Interest опубликовали новый материал про российский бомбардировщик Ту-22М3М, в котором назвали самолет «неприятным сюрпризом» для ВМС США.

Политика Путин призвал переосмыслить роль доллара Глубокие перемены в современном мире требуют переосмысления роли доллара, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

Общество Улицы Севастополя затопило после сильного ливня В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.

Футбол Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.

Политика Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде, подписал президент России Владимир Путин.

Теннис Барти обыграла Анисимову и стала финалисткой «Ролан Гаррос» Восьмая ракетка мира Эшли Барти стала второй финалисткой турнира серии Большого шлема Ролан Гаррос в Париже.

Политика Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».

Политика Делегация из стран Евросоюза прибыла в Крым Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель днем в пятницу, 7 июня, сообщил, что в Крым прибыла делегация общественников из стран-членов Европейского союза.

Здоровье Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.