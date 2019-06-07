Политика

Трамп заявил о возможности улучшения отношений с РоссиейВедомости 02:03

18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией.
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с чего всё началось
Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News заявил
, что у США могут быть хорошие отношения с Россией, однако они пострадали из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы.
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NI назвал Ту-22М3М «неприятным сюрпризом» для ВМС США

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