Политика
Трамп заявил о возможности приглашения Путина на G7 в СШАRT на русском 02:42
Президент США Дональд Трамп допустил вероятность, что российский лидер Владимир Путин будет приглашён на следующий саммит G7, который пройдёт в 2020 году в Соединённых Штатах.
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Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 03:29
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Политика
AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Тюмени врачи отказались принимать пациентку с отеком легких
По информации региональных СМИ, врачи больницы Водников в Тюмени не захотели принимать пациентку с отеком Квинке из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.
Обновлено в 07:33
Футбол
«Барселона» хочет арендовать Неймара
Сообщается, что каталонцы хотят арендовать футболиста за 40 млн евро, а в обратном направлении в годичную аренду отправить нападающего Усмана Дембеле.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
Обновлено в 06:38
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено вчера в 10:31
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Космос
Рогозин рассказал о перестыковке «Союза» с МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что перестыковка корабля "Союз МС-14" с роботом Fedor на борту к Международной космической станции (МКС)состоится 27 августа.
Обновлено вчера в 15:12
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Площадь пожаров в российских лесах вновь увеличилась
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Калужской области убили 92-летнего ветерана ВОВ
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 13:21
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Общество
Oxxxymiron объявил об уходе из лейбла Booking Machine
Российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) сообщил, что больше не будет сотрудничать с лейблом Booking Machine.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
NASA сообщило о первом преступлении в космосе
Обновлено вчера в 15:50
Авто
Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta
Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.
Обновлено в 06:26
Происшествия
На Смоленской набережной в Москве велосипедист упал в воду
Отмечается, что велосипедист не справился с управлением, из-за чего и упал в Москву-реку.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Здоровье
Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона
Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
Обновлено в 01:30
Футбол
Моуриньо хочет возглавить «Реал» после увольнения Зидана
Последним клубом Моуриньо был английский "Манчестер Юнайтед", в котором он работал с 2016 по 2018 год.
Обновлено в 07:14
Политика
Польша и США готовятся подписать соглашение о военном взаимодействии
Лидеры Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп в ходе визита последнего в Варшаву 31 августа - 2 сентября могут подписать соглашение о двустороннем военном взаимодействии.
Обновлено в 07:20
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Гаджеты
Портативная консоль Smach Z стала ещё мощнее
Проект игровой консоли на базе ОС Windows 10 под названием Smach Z насчитывает уже несколько лет.
Обновлено в 07:17
Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ
"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:22