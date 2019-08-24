Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим.

Президент США Дональд Трамп допустил вероятность, что российский лидер Владимир Путин будет приглашён на следующий саммит G7, который пройдёт в 2020 году в Соединённых Штатах.

Трамп заявил о возможности приглашения Путина на G7 в США

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