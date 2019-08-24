Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим.

Президент России Владимир Путин может быть приглашен на следующий саммит «большой семерки» в США, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он также подтвердил, что лидеры стран G7 обсуждали возвращение России в клуб, однако отметил, что не знает, вернется ли Москва в этот формат, передает ТАСС.

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