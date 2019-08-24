Политика
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7Взгляд.ру 02:38
Президент России Владимир Путин может быть приглашен на следующий саммит «большой семерки» в США, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он также подтвердил, что лидеры стран G7 обсуждали возвращение России в клуб, однако отметил, что не знает, вернется ли Москва в этот формат, передает ТАСС.
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Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 03:29
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Политика
Пушков отреагировал на планы пригласить РФ на саммит G7
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывания зарубежных политиков, в которых они говорят о необходимости пригласить Россию на саммит в следующем году.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Берлине задержан россиянин, подозреваемый в убийстве грузина
В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин.
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Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка казаками
Президент Украины Владимир Зеленский приписал казакам взятие французской крепости Дюнкерк в XVII веке.
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Валерий Меладзе представил публике своего внебрачного сына
Не секрет, что первый сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родился, когда певец был женат на Ирине Малухиной.
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Наука
Учёные назвали провоцирующую развитие рака группу крови
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В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Политика
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля
Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 08:30
Политика
В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа
Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.
Обновлено в 09:14
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
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Экс-бойфренд Виктории Бони женился во второй раз
Напомним, что имя Андюрана стало широко известно после его романа с Викторией Боней.
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Армия и оружие
Трамп заявил о готовности провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном
Американский президент Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
Обновлено в 07:13
Киберспорт
Команда OG во второй раз подряд выиграла The International по Dota 2
Российская команда Virtus.Pro, занявшая второе место по итогам сезона Dota Pro Circuit, заняла 12-е место, уступив во втором раунде нижней сетки китайскому коллективу Royal Never Give Up и выиграв $674 тыс. Украинская организация Natus Vincere, являющаяся чемпионом The International 2011 года, стала 16-й ($505 тыс.), проиграв в первом раунде нижней сетки филиппинской команде Mineski.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Украинские военные спьяну сожгли американскую аппаратуру
Связисты 501-го батальона 36-й бригады ВСУ 21 августа в состоянии алкогольного опьянения устроили пожар на складе средств связи в Донбассе, в результате которого была уничтожена дорогая американская аппаратура – радиостанция и станция контрбатарейной борьбы.
Обновлено вчера в 21:26
Культура
В театре прокомментировали реанимацию Олега Меньшикова
Обновлено в 09:28
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
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Наука
Голосовые помощники жалуются на грубость пользователей
Центр социального проектирования "Платформа" опубликовал результаты эксперимента, который показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют войну человечества с машинами, а также хотят полететь в космос.
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия
В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца
Обновлено вчера в 18:56
Политика
Страны G7 помогут бороться с пожарами в Амазонии — Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония), готовы оказать помощь странам бассейна Амазонки в связи с ильными лесными пожарами в джунглях.
Обновлено в 08:46
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Авто
LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей
АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.
Обновлено вчера в 10:44
Футбол
ЦСКА — Ахмат 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 08:27
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Энергетика
Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США
Обновлено 23 августа в 18:10
Политика
Трамп назвал Бориса Джонсона подходящим человеком для Brexit
Президент США Дональд Трамп счел премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подходящим человеком для осуществления Brexit (выхода Великобритании из Евросоюза).
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено вчера в 11:43
Экономика
Тексбанк предложил новый вклад
В период с 1 сентября по 30 ноября Тексбанк предлагает открыть вклад "Яркая пора".
Обновлено в 05:15
Общество
В центре Москвы задержаны трое участников пикета «За смену власти»
Организаторы акции подавали заявку на ее проведение, но ответа от мэрии не было.
Обновлено в 09:30