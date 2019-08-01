Политика
Трамп заявил о возможности блокады ВенесуэлыТК Звезда 01 августа в 18:12
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность блокады Венесуэлы. Об этом он заявил журналистам в четверг, 1 августа. «Да, я рассматриваю», - ответил Трамп на вопрос репортеров о возможности блокады или изоляции Венесуэлы.
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Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.
Обновлено в 06:55
Общество
Более 400 тыс. человек уже посетили юбилейные мероприятия на ВДНХ
На юбилейные мероприятия на ВДНХ пришли уже свыше 400 тыс. человек, сообщили в пресс-службе выставки.
Обновлено в 06:14
Технологии
РКН принял меры для защиты сериала «Рассказ служанки» от пиратов
Роскомнадзор (РКН) потребовал от владельцев интернет-ресурсов ограничить доступ к нелегальным копиям сериала "Рассказ служанки".
Обновлено в 06:50
Происшествия
Под полом московского ресторана нашли труп
Обновлено в 06:44
Происшествия
Два человека погибли в массовом ДТП под Волгоградом
Два человека погибли в результате столкновения нескольких автомобилей в Волгоградской области.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Политика
Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве
Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал, как сходил в дельфинарий с детьми в Сочи
Напомним, семья Безрукова уже была в отпуске в начале июля, жена актера Анна Матисон провела с детьми время в Греции.
Обновлено в 03:29
Гаджеты
Названы 5 популярных смартфонов, больше всего подешевевших в России
Стал известен список из пяти популярных среди россиян смартфонов, которые в 2019 году подешевели больше всего.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
В секторе Газа 49 палестинцев пострадали при стычках с армией Израиля
По меньшей мере 49 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Общество
Московские власти согласовали два 100-тысячных митинга
Обновлено вчера в 12:01
Общество
В Парке Горького начался фестиваль «Шашлык Live»
Сегодня и завтра в Парке Горького проходит фестиваль «Шашлык Live».
Обновлено в 04:02
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Интернет
В Минкомсвязи поддержали идею заклеивать камеру на ноутбуке
Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков поддержал идею Роскачества заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке и других устройствах, сообщает агентство "Москва"
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов
Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27