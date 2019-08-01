Политика

Трамп заявил о возможности блокады ВенесуэлыТК Звезда 01 августа в 18:12

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность блокады Венесуэлы. Об этом он заявил журналистам в четверг, 1 августа. «Да, я рассматриваю», - ответил Трамп на вопрос репортеров о возможности блокады или изоляции Венесуэлы.
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