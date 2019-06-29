Трамп заявил о возможной встрече с Ким Чен ЫномМосковский Комсомолец 03:11

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции по итогам G20 в Осаке, что получил благоприятный ответ от лидера КНДР Ким Чен Ына о встрече.

Трамп заявил о возможной встрече с Ким Чен Ыном

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