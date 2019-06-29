Политика
Трамп заявил о возможной встрече с Ким Чен ЫномМосковский Комсомолец вчера в 03:11
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции по итогам G20 в Осаке, что получил благоприятный ответ от лидера КНДР Ким Чен Ына о встрече.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:48, Вашингтон
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600 протестированы в 3D Mark
Как видно, Ryzen 9 3900X с запасом обходит 16-ядерный Ryzen Threadripper 2950X, производительность Ryzen 7 3700X соответствует Intel Core i9-9900K и Ryzen Threadripper 2920X, Ryzen 5 3600X выступил на уровне 10-ядерного Intel Core i7-6950X, а Ryzen 5 3600 ценой $200 обошел Intel Core i7-9700K, который стоит почти в два раза дороже.
Обновлено в 05:41
Автоспорт
40 минут до старта: Комментарий Даниэля Риккардо
Даниэль Риккардо показал в квалификации 14-е время, но начнёт гонку в Австрии 12-м благодаря штрафам соперников.
Обновлено в 08:30
Политика
Дональд Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Яна Рудковская стала неузнаваемой после омолаживающих процедур
Яна добавила, что стала выглядеть значительно моложе не только за счет процедур, направленных на борьбу с возрастными изменениями.
Обновлено в 05:00
Общество
Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации
Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Наука
Ученые описали предсмертные переживания человека
Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Общество
Супруга эмира Дубая сбежала с детьми в Германию
Супруга эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума принцесса Хайя сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь.
Обновлено вчера в 04:37
Футбол
Испанский клуб поменяет название на ФК «Плоская Земля»
Испанский клуб «Мостолес Баломпе» будет переименован в ФК «Плоская Земля» (Flat Earth FC).
Обновлено в 06:21
Футбол
Даниил Уткин: «Мусаев не играет в Playstation»
Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин рассказал, чем в свободное время занимаются одноклубники и главный тренер команды Мурад Мусаев.
Обновлено в 08:40
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии
В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
Обновлено в 07:32
Кино
Умерла актриса Евгения Дембская
Народная артистка Украины Евгения Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни.
Обновлено в 07:02
Политика
Из Музея мадам Тюссо убрали на склад восковую Мэй
Сотрудники Музея мадам Тюссо убрали из экспозиции восковую фигуру Терезы Мэй ещё до того, как та официально покинула пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Группа туристов на Эльбрусе попросила о помощи
Группа туристов, в которую входят шестеро ирландцев и четверо россиян, запросила помощи у спасателей на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии на высоте 5,2 тыс. м над уровнем моря.
Обновлено в 08:20
Политика
Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
Авто
Автоэксперты перевели названия китайских автомобилей
У каждой марки китайских автомобилей есть осмысленный перевод. Подборку опубликовал автомобильный портал «За рулем».
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала
Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Одинокая Ирина Шейк ушла в отрыв на ЛГБТ-вечеринке
В минувший вечер Шейк решила отдохнуть, сходив со знаменитыми друзьями на модную вечеринку.
Обновлено в 05:14
Политика
В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым
Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
Музыка
Гран-при конкурса Чайковского получил французский пианист
Гран-при 16 Международного конкурса имени Чайковского объявлен получил французский пианист Александр Канторов.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Трамп похвастался американским ядерным арсеналом
США модернизируют ядерные вооружения и делают новые, но никогда не хотят применять их, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Стрельне загорелась Михайловская дача
Днём 30 июня в здании Михайловской дачи в Стрельне начался пожар, сообщили 78.ru в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Обновлено в 07:20
Общество
В МЧС назвали причину паводков в Иркутской области
Как сообщил Нелюбов, причиной паводков на территории Иркутской области стали обильные дожди, которые совпали с таянием снега в горах Восточного Саяна.
Обновлено в 07:00
Политика
Макрон приедет в Россию на празднование Дня Победы в 2020 году
Президент Франции Эммануэль Макрон в 2020 году прибудет в Россию и примет участие в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 07:38
Политика
Песков сообщил, как на саммите G20 обсуждали Украину
В ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами на саммите G20 в Осаке была затронута ситуация на Украине, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:07
Общество
Июль в Петербурге начнется с грозы
В понедельник, 1 июля, в Северной столице будет тепло, но дождливо, сообщили в Северо-Западном Гидрометцентре.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Жену Цеповяза задержали за вымогательство
Обновлено в 06:17
Футбол
Старший сын Зидана остался без клуба
24-летний футболист, являющийся старшим сыном главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, в прошлом сезоне играл на правах аренды за испанский "Реал Махадаонда" во втором дивизионе.
Обновлено в 02:52
Политика
Певица Анастасия Приходько баллотируется в Раду
Обновлено в 08:15