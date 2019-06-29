Политика

Трамп заявил о возможной встрече с Ким Чен ЫномМосковский Комсомолец вчера в 03:11

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции по итогам G20 в Осаке, что получил благоприятный ответ от лидера КНДР Ким Чен Ына о встрече.
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Эксперт оценил переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном

RT на русском08:18

Лидеры США, Южной Кореи и КНДР впервые встретились втроем

РБК04:50

В МИД Японии рассчитывают, что возобновление диалога США и КНДР приведет к денуклеаризации

ТАСС08:26

Трамп объявил о встрече с Ким Чен Ыном в воскресенье

Интерфакс01:32

Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе

РИА Новости03:42

Трамп пообещал встретиться сегодня с Ким Чен Ыном на границе двух Корей

Говорит Москва01:40

Трамп одобрил инициативу Абэ встретиться с Ким Чен Ыном

RuNews24.ru27 июня в 23:17
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Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600 протестированы в 3D Mark

Как видно, Ryzen 9 3900X с запасом обходит 16-ядерный Ryzen Threadripper 2950X, производительность Ryzen 7 3700X соответствует Intel Core i9-9900K и Ryzen Threadripper 2920X, Ryzen 5 3600X выступил на уровне 10-ядерного Intel Core i7-6950X, а Ryzen 5 3600 ценой $200 обошел Intel Core i7-9700K, который стоит почти в два раза дороже.
Обновлено в 05:41
Автоспорт

40 минут до старта: Комментарий Даниэля Риккардо

Даниэль Риккардо показал в квалификации 14-е время, но начнёт гонку в Австрии 12-м благодаря штрафам соперников.
Обновлено в 08:30
Политика

Дональд Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР

Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Яна Рудковская стала неузнаваемой после омолаживающих процедур

Яна добавила, что стала выглядеть значительно моложе не только за счет процедур, направленных на борьбу с возрастными изменениями.
Обновлено в 05:00
Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Наука

Ученые описали предсмертные переживания человека

Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Общество

Супруга эмира Дубая сбежала с детьми в Германию

Супруга эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума принцесса Хайя сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь.
Обновлено вчера в 04:37
Футбол

Испанский клуб поменяет название на ФК «Плоская Земля»

Испанский клуб «Мостолес Баломпе» будет переименован в ФК «Плоская Земля» (Flat Earth FC).
Обновлено в 06:21
Футбол

Даниил Уткин: «Мусаев не играет в Playstation»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин рассказал, чем в свободное время занимаются одноклубники и главный тренер команды Мурад Мусаев.
Обновлено в 08:40
Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии

В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
Обновлено в 07:32
Кино

Умерла актриса Евгения Дембская

Народная артистка Украины Евгения Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни.
Обновлено в 07:02
Политика

Из Музея мадам Тюссо убрали на склад восковую Мэй

Сотрудники Музея мадам Тюссо убрали из экспозиции восковую фигуру Терезы Мэй ещё до того, как та официально покинула пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Группа туристов на Эльбрусе попросила о помощи

Группа туристов, в которую входят шестеро ирландцев и четверо россиян, запросила помощи у спасателей на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии на высоте 5,2 тыс. м над уровнем моря.
Обновлено в 08:20
Политика

Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
Авто

Автоэксперты перевели названия китайских автомобилей

У каждой марки китайских автомобилей есть осмысленный перевод. Подборку опубликовал автомобильный портал «За рулем».
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала

Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес

Одинокая Ирина Шейк ушла в отрыв на ЛГБТ-вечеринке

В минувший вечер Шейк решила отдохнуть, сходив со знаменитыми друзьями на модную вечеринку.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

В Крыму назвали наглым упорством заход эсминца США в Черное море

Обновлено в 06:02
Политика

В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым

Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
Музыка

Гран-при конкурса Чайковского получил французский пианист

Гран-при 16 Международного конкурса имени Чайковского объявлен получил французский пианист Александр Канторов.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

Трамп похвастался американским ядерным арсеналом

США модернизируют ядерные вооружения и делают новые, но никогда не хотят применять их, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 07:06
Происшествия

В Стрельне загорелась Михайловская дача

Днём 30 июня в здании Михайловской дачи в Стрельне начался пожар, сообщили 78.ru в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Обновлено в 07:20
Общество

В МЧС назвали причину паводков в Иркутской области

Как сообщил Нелюбов, причиной паводков на территории Иркутской области стали обильные дожди, которые совпали с таянием снега в горах Восточного Саяна.
Обновлено в 07:00
Политика

Макрон приедет в Россию на празднование Дня Победы в 2020 году

Президент Франции Эммануэль Макрон в 2020 году прибудет в Россию и примет участие в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 07:38
Политика

Песков сообщил, как на саммите G20 обсуждали Украину

В ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами на саммите G20 в Осаке была затронута ситуация на Украине, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:07
Общество

Июль в Петербурге начнется с грозы

В понедельник, 1 июля, в Северной столице будет тепло, но дождливо, сообщили в Северо-Западном Гидрометцентре.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Жену Цеповяза задержали за вымогательство

Обновлено в 06:17
Футбол

Старший сын Зидана остался без клуба

24-летний футболист, являющийся старшим сыном главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, в прошлом сезоне играл на правах аренды за испанский "Реал Махадаонда" во втором дивизионе.
Обновлено в 02:52
Политика

Певица Анастасия Приходько баллотируется в Раду

Обновлено в 08:15
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