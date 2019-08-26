Политика
Российская газетаТрамп заявил о возможной отсрочке пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайский импорт из-за намерения Пекина начать новые переговоры. Глава Соединенных Штатов признался, что провел два телефонных разговора с китайской стороной, которые оказались "хорошими" и "продуктивными".
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Экономика
В Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных
В рамках Системы быстрых платежей (СБП) появится услуга приема наличных, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.
Ведомости 21:48
Политика
Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Происшествия
В Чехии начали расследование после перелёта Boeing на одном двигателе
Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии начало расследование после того, как в Праге приземлился самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartwings с 170 пассажирами на борту, осуществивший перелёт из Греции на одном двигателе.
RT на русском 16:27
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
RT на русском 05:25
Авто
Бэтмобиль BMW 3.0 CSL 1974 года продадут на аукционе
Если вы приверженец BMW и у вас есть свободные денежные средства на счете, это ваш шанс приобрести одну из самых знаковых моделей бренда - это «Batmobile» 1974 3.0 CSL.
32CARS.ru 04:47
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru 13:11
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru 08:58
Шоу-бизнес
Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения
Сегодня свой день рождения отмечает певица Земфира. Ей исполнилось 43 ода, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk 18:27
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group
Сделка о покупке Сбербанком 46,5% Rambler Group закрыта, говорится в пресс-релизе банка.
Коммерсантъ 12:24
Авто
Электрический Audi e-tron проехал 10 стран за сутки
Электрический кроссовер Audi e-tron за 24 часа сумел преодолеть расстояние в 1695 километров и проехать по территории 10 разных стран.
Motor 09:17
Гаджеты
Google анонсировал обновление Android на смартфонах
3 сентября владельцы смартфонов на базе Android смогут установить новую версию операционной системы. Об этом сообщает портал Phone Arena.
РЕН ТВ 09:44
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.
News.ru 11:43
Происшествия
На Урале пациентка ползком добиралась до кабинета врача
РИА Новости 11:24
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия 15:39
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета 12:20
Футбол
Вальдес купил новые бутсы дебютанту «Барселоны»
Спорт-Экспресс 21:50
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Армия и оружие
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
Пилотажная группа "Русские Витязи" покажет на авиасалоне МАКС-2019 уникальный трюк - проход на истребителе Су-30СМ на высоте 100 метров и скорости менее 80 километров в час.
Российская газета 07:39
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Музыка
Пригожин объяснил неугасающую популярность Земфиры
Экономика сегодня 14:46
Киберспорт
Первый эпизод дополнения «Судьба Атлантиды» для Assassin’s Creed Odyssey доступен бесплатно
Компания Ubisoft раздаёт всем владельцам Assassin’s Creed Odyssey первый эпизод второго сюжетного дополнения «Судьба Атлантиды» под названием «Поля Элизия».
Городской портал Новый Нижний 21:20
Политика
Родное село переименовали в честь Кадырова
Родовое село главы Чеченской Республики переименовано в честь Кадырова и теперь будет носить название Ахмат-Юрт.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 10:55
Происшествия
В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия 22:17
Политика
Федеральная избирательная комиссия США приостановила работу
Федеральная избирательная комиссия США фактически приостановила работу в связи с отставкой большинства председателей, сообщает издание Axios.
Политика Сегодня 21:44
Здоровье
Из аптек исчез жизненно важный препарат «Преднизолон»
Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева подтвердила радиостанции «Говорит Москва», что «Преднизолон» действительно пропал из аптек.
Говорит Москва 09:28