Политика
Российская газетаТрамп заявил о возможной отсрочке пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайский импорт из-за намерения Пекина начать новые переговоры. Глава Соединенных Штатов признался, что провел два телефонных разговора с китайской стороной, которые оказались "хорошими" и "продуктивными".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:31, Вашингтон
Общество
В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи
Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».
РИАМО 02:58
Происшествия
На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс 15:04
Политика
Джонсон назвал условие заключения сделки по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что Лондон откажется от соглашения по Brexit при отсутствии изменений пункта по ирландской границе.
РЕН ТВ 14:58
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Гаджеты
Раскрыта дата выхода смартфона Honor 20S
NewInform 08:37
Религия
Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы
28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
Park72.ru 07:00
Политика
Путин осмотрел новый аэропорт Саратова
Президент посетил саратовский аэропорт "Гагарин".
Российская газета 13:49
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Энергетика
СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти
Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
РБК 13:02
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБК 09:24
Общество
В Таиланде нашли 128-летнего долгожителя
Согласно имеющейся информации, мужчина живет в деревне Монсомбун. Дата рождения в его удостоверении личности - 9 апреля 1891 года.
Газета.Ru 11:55
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургического отделения ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости 15:06
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская загорает топлес — фото
"Одноклассники": Собчак предстала в компании стриптизеров в противогазах — фото На фото Успенская лежит на песчаном пляже на покрывале спиной к камере.
Пятый канал 09:36
Хоккей
Коннолли: я люблю Кузнецова. Он признал проблему и справится с ней
Евгений справится со всем этим. Это жизнь: ты делаешь ошибки и признаешь их.
Чемпионат 13:38
Общество
В Арктике открыли пять новых российских островов
В 2015-2018 годах специалисты-гидрографы Северного флота обнаружили более 30 новых мысов, бухт и островов в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
RT на русском 15:05
Политика
Вернувшуюся на Украину экс-главу Минздрава задержали в аэропорту
Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:43
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Футбол
«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
27 августа в Париже (Франция) прошли переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 12:29
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Общество
Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии
Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости 14:12
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Технологии
Программист обнаружил утечку данных россиян в открытый доступ
В открытом доступе были обнаружены номера телефонов, ICQ, адреса и GPS-координаты сотен россиян.
Lenta.ru 12:24
Общество
Минпромторг предложил начать маркировку воды с октября
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.
Интерфакс 08:20
Наука
Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей
Специалисты провели исследование, в рамках которого просили голосового помощника от «Яндекса» — «Алису», голосового ассистента «Тинкофф банка» — «Олега», персонального помощника Apple Siri, а также русского онлайн чат-бота с открытым обучением P-Bot, бота Evie от компании Existor и виртуального помощника Rose.
RuNews24.ru 15:04
Политика
Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в выдаче визы РФ
Ранее посольство России в Вашингтоне и российский МИД прокомментировали аналогичную жалобу сенатора Джонсона, который уверял, что ему было отказано в выдаче визы.
Российская газета 15:25
Армия и оружие
Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб
Срочный визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным нанес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, сообщает РИА Новости.
Красная весна 12:35
Авто
Клиенты массово раскупают бракованные VW с отстойников в США
Удивительно, но дизельные автомобили Volkswagen стали настоящим хитом в США, где ранее производитель их массово отзывал из-за Дизельгейта.
Quto.ru вчера в 05:40
Кино
В России отмечают День отечественного кино
"Газета.Ru" рассказывает про создание противоречивого документа - и о том, как из него сделали национальный праздник, ставший впоследствии Днем российского кино.
Газета.Ru 13:21
Игры
«World of Warcraft Classic» на запуске превратилась в «Мир Очередей»
В ответ на вопрос игрока, почему у Blizzard не было большего количества серверов, чтобы избежать этих длинных очередей, игровой директор Ион Хаззикостас попытался объяснить задумку разработчиков: Если бы у нас было слишком много серверов, то через несколько недель или месяцев мы столкнулись бы с гораздо более сложной проблемой.
Ридус 15:10