Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп заявил о возможной отсрочке пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайский импорт из-за намерения Пекина начать новые переговоры. Глава Соединенных Штатов признался, что провел два телефонных разговора с китайской стороной, которые оказались "хорошими" и "продуктивными".
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Трамп заявил о возможной отсрочке пошлин на китайские товары

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ПРАЙМвчера в 05:55
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Ресурс Phone Arena сообщил о подтверждении даты выхода финальной версии операционной системы Android 10.
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Компания BMW представила бронированную версию кроссовера BMW X5 – Protection VR6.
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Реконструкцию Филевской линии московского метро завершат до конца года

Основные работы по ремонту Филевской линии метрополитена завершены.
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Как работают Яндекс.Новости?
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