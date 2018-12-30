Фабрикация сговора с Россией — величайший обман в истории американской политики. Ничего большего.

«Фальсификация российского сговора — величайший обман в истории американской политики», — заявил Трамп. Он также написал, что при его предшественнике Бараке Обаме Минюст США и ФБР намеренно сфальсифицировали расследование, чтобы помочь Хиллари Клинтон одержать победу на выборах.

Трамп заявил о «величайшим обмане» в истории политики США

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