Финансы

Трамп заявил о своем недовольстве курсом доллара и ФРСГазета.Ru вчера в 16:27

Президент США Дональд Трамп опять обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов. Он считает, что именно ФРС, выполняющая в США функции Центробанка страны, а отнюдь не Китай, является основной проблемой для развития американской экономики.
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Трамп заявил о своем недовольстве курсом доллара и ФРС

Газета.Ruвчера в 16:27

Трамп недоволен крепким курсом доллара

РИА Новостивчера в 10:55

Дональда Трампа опечалило укрепление доллара

Вести.Ruвчера в 12:56

Трамп упрекнул ФРС США за сильный доллар

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ТАССвчера в 11:49

Трамп выразил недовольство сильным долларом

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Трамп захотел обвала доллара

Lenta.ruвчера в 13:26
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Политика

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«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.
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В ЕР назвали проспект Сахарова возможным местом для митингов в Москве

В «Единой России» поддержали инициативу для определения в населенных пунктах мест, где могли бы проводиться митинги.
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Кейт Миддлтон впервые оголила ноги

Герцогиня Кембриджская Кейт надела шорты и оголила ноги впервые с тех пор, как стала женой принца Уильяма.
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Политика

Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
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Теннис

Хачанов пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в канадском Монреале.
Обновлено в 01:16
Наука

Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови

Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
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Политика

Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Обновлено в 03:13
Армия и оружие

В результате обстрела территории ДНР погиб ополченец

По данным РИА Новости, со ссылкой на представителя донецкой милиции, сегодня, 9 августа ВСУ обстреляли территорию ДНР, в результате чего погиб один ополченец.
Обновлено в 07:55
Гаджеты

Huawei представила новую операционную систему Harmony OS

Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 03:57
Авто

Минский автомобильный завод представил новый автобус МАЗ-303

Минский автомобильный завод празднует 75-летний юбилей. И подарок к празднику – новейший автобус третьего поколения.
Обновлено в 07:11
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Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар

Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.
Обновлено в 04:27
Культура

В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой

В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой Фигурантка уголовного дела "Оборонсервиса" представила публике работы из бронзы и абстрактную живопись.
Обновлено в 08:58
Общество

Поданы первые иски в рамках 100 млн рублей ущерба от протестных акций

Обновлено в 09:05
Политика

Орешкин заявил о снятии вопросов по интеграции России и Белоруссии

Принципиальные разногласия, которые были у России и Белоруссии по вопросам сотрудничества в рамках Союзного государства, сняты, а договоренности достигнуты.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал свою возлюбленную

Причиной расставания, по словам Ани Лорак, послужила измена мужа.
Обновлено в 07:03
Происшествия

СК возбудил дело против мэра Туапсе

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева.
Обновлено в 08:26
Политика

Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 1,2 млн га

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке удалось сократить более чем на 1,2 млн га.
Обновлено в 09:05
Общество

В Москве 10 августа пройдут соревнования по вождению автозаков

В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в Москве в воскресенье, 10 августа масштабный турнир по вождению автозаков.
Обновлено в 07:08
Политика

Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Политика

Захарова рассказала о готовности Южной Осетии к переговорам с Грузией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Южная Осетия готова приступить к прямому диалогу с Грузией по любым вопросам и РФ не препятствует этим контактам.
Обновлено в 08:38
Общество

Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки

Федеральный закон «О любительском рыболовстве», который был принят в декабре прошлого года и вступит в силу 1 января 2020 года, устанавливает, в том числе, суточные нормы вылова, запрет на добычу рыбы сетями, ограничение подводной охоты с целью решения проблемы безопасности людей в местах массового отдыха, сообщает пресс-служба Росрыболовства.
Обновлено в 08:54
Общество

В Петербурге отмечают 75-летие со дня окончания Ленинградской битвы

Кровопролитная битва за Ленинград завершилась 9 августа 1944 года. Для Петербурга сегодня особенный день воинской славы.
Обновлено в 06:36
Здоровье

Число больных раком детей в России достигло 10-летнего максимума

В 2018 году на диспансерном наблюдении в России находились более 26,9 тысяч детей со злокачественными онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Суд добавил директору ФБК Ивану Жданову 10 суток ареста

Директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Иван Жданов получил дополнительно 10 суток ареста.
Обновлено в 07:56
Политика

Тарифы на мобильную связь в Крыму и Севастополе не повысят

Ранее жители Крыма и Севастополя, пользующиеся услугами МТС Краснодарского края (в 2014 г. на полуострове подавали сим-карты только этого оператора), получили уведомления об изменении с 30 июля 2019 г. тарификации в сторону значительного увеличения.
Обновлено в 06:39
Экономика

«Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства

В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, которая изучает фармацевтический рынок.
Обновлено в 05:37
Футбол

Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»

Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Политика

Гварамия обвинен в финансовых махинациях

Главная прокуратура Грузии выдвинула обвинение бывшему генеральному директору "Рустави 2" Нику Гварамия в финансовых махинациях, которые привели к ущербу телекомпании в размере более 7 миллионов лари (порядка 2,38 миллиона долларов).
Обновлено в 07:07
Общество

В России впервые замечен сельдяной король

Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
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