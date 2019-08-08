Президент США Дональд Трамп опять обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов. Он считает, что именно ФРС, выполняющая в США функции Центробанка страны, а отнюдь не Китай, является основной проблемой для развития американской экономики.

Трамп заявил о своем недовольстве курсом доллара и ФРС

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