Финансы
Трамп заявил о своем недовольстве курсом доллара и ФРСГазета.Ru 16:27
Президент США Дональд Трамп опять обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов. Он считает, что именно ФРС, выполняющая в США функции Центробанка страны, а отнюдь не Китай, является основной проблемой для развития американской экономики.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:14, Вашингтон
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