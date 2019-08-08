Финансы
Трамп заявил о своем недовольстве курсом доллара и ФРСГазета.Ru вчера в 16:27
Президент США Дональд Трамп опять обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов. Он считает, что именно ФРС, выполняющая в США функции Центробанка страны, а отнюдь не Китай, является основной проблемой для развития американской экономики.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:10, Вашингтон
Армия и оружие
Истребитель Су-30 рухнул в Индии
Обновлено в 05:03
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья сыры
Самым опасным сыром назван с плесенью. Об этом СМИ рассказала врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
Троих пешеходов сбили в Петербурге, одного зажало под машиной
После столкновения двух автомобилей одна из машин сбила троих пешеходов. Молодого мужчину зажало под колесами иномарки.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с Вилли Токаревым
В храме Святителя Николая в московских Котельниках утром 9 августа началось прощание с Вилли Токаревым.
Обновлено в 04:46
Здоровье
Зафиксирован рекордный рост числа больных раком детей в России
Количество детей с онкологическими заболеваниями достигло исторического максимума, сообщили в Росстате.
Обновлено вчера в 23:18
Авто
В Беларуси начали собирать новый седан Geely
Белорусский завод «БелДжи», который расположен городе Борисов, приступил к сборке среднеразмерных седанов Geely GE.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
В ЕР предложили определить в Москве место для проведения митингов
Фракция "Единая Россия" выступает с предложением определить в Москве место для проведения санкционированных митингов, им может стать проспект Сахарова, заявил журналистам глава фракции Сергей Неверов.
Обновлено в 05:34
Общество
Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве
Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста.
Обновлено в 03:26
Кино
Тарантино признался в любви к фильмам Бекмамбетова
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство
Напомним: на Украине действует запрет на пролеты самолетов России, это первый с 2015 года случай, когда страна разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 04:43
Гаджеты
Huawei представила собственную операционную систему
Китайская компания Huawei на конференции для разработчиков представила собственную операционную систему HarmonyOS, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Врачи ампутировали часть правой руки девочки из Ингушетии
Обновлено 07 августа в 13:34
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Экономика
ВВП Великобритании сократился на 0,2% впервые за семь лет
ВВП Великобритании во II квартале 2019 года сократился на 0,2% впервые с 2012-го, пишет Bloomberg со ссылкой на данные британской Национальной статистической службы.
Обновлено в 05:46
Политика
В Крыму подняли украинский флаг
В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05
Политика
Путин поправил всего одно слово. И отменил хлеб-соль
9 августа 1999-го Владимир Путин стал и. о. премьера. Именно с тех пор, ровно 20 лет, он на вершине государственной власти России.
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Муж Наташи Королевой оценил Кристину Асмус в кружевном белье
Очень примечательный, с юмором комментарий оставил супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко.
Обновлено в 02:29
Политика
Зеленский запланировал земельную реформу на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести земельную реформу. Таким образом, он намерен открыть рынок земли в 2020 году.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в туалете продуктового магазина
Жительница поселка Парголово заявила в полицию об изнасиловании в продуктовом магазине.
Обновлено в 05:21
Интернет
ФАС завела дело на Apple после жалобы «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба завела дело на компанию Apple после жалобы "Лаборатории Касперского".
Обновлено вчера в 03:25
Футбол
Роман Нойштедтер перешел в «Динамо»
Обновлено в 05:33
Общество
Бывшая жена решила отсудить у Потанина в Лондоне $6 млрд
Состояние Владимира Потанина при составлении рейтинга богатейших бизнесменов России в 2019 году Forbes оценил в $18,1 млрд (6 место).
Обновлено в 05:41
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Неизвестный повредил картину в галерее Шилова в Москве
Обновлено в 04:57
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Финансы
Президентская семейная ипотека набрала популярность
В январе-июне Сбербанк выдал по этой программе ипотечных кредитов на 11,9 млрд рублей (42% от всего объема семейной ипотеки), Банк "ДОМ.РФ" - на 5,7 млрд рублей (20%), ВТБ - на 5,4 млрд рублей (19%).
Обновлено в 04:40