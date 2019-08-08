Президент США Дональд Трамп опять обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов. Он считает, что именно ФРС, выполняющая в США функции Центробанка страны, а отнюдь не Китай, является основной проблемой для развития американской экономики.

Трамп заявил о своем недовольстве курсом доллара и ФРС

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Происшествия Троих пешеходов сбили в Петербурге, одного зажало под машиной После столкновения двух автомобилей одна из машин сбила троих пешеходов. Молодого мужчину зажало под колесами иномарки.

Шоу-бизнес В Москве прощаются с Вилли Токаревым В храме Святителя Николая в московских Котельниках утром 9 августа началось прощание с Вилли Токаревым.

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Авто В Беларуси начали собирать новый седан Geely Белорусский завод «БелДжи», который расположен городе Борисов, приступил к сборке среднеразмерных седанов Geely GE.

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