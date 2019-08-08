Президент США Дональд Трамп опять обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов. Он считает, что именно ФРС, выполняющая в США функции Центробанка страны, а отнюдь не Китай, является основной проблемой для развития американской экономики.

Экономика В Прикамье на оборонном заводе нашли «нелегальные» китайские станки Сотрудники прикамского управления ФСБ расследуют обстоятельства поставки на расположенный в Перми оборонный завод "Машиностроитель" станков из Поднебесной, хотя по условиям состоявшегося конкурса они должны быть отечественными, сообщает "Ъ-Прикамье".

Энергетика МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году МЭА в своем августовском отчете понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с на фоне обострения геополитических трений и допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения.

Недвижимость В России подскочили цены на доступное жилье В пятерку регионов с самыми дорогими студиями вошли Ленинградская область с 87,6 тысячи рублей за метр, а также Краснодарский край и республика Татарстан, где «квадрат» в квартирах минимальной площади стоит около 76 тысяч рублей.

Происшествия У сотрудников ФБК прошли обыски по делу об отмывании денег По словам правозащитников, обыски у Евгения Помазуева, Вячеслава Гимади, Евгения Замятина и Виталия Колесникова прошли в рамках уголовного дела об отмывании фондом одного миллиарда рублей.

Общество В России впервые замечен сельдяной король Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

Общество Площадь пожаров в Сибири и на ДФО уменьшилась на 1,2 миллиона гектаров Площадь природных пожаров в трех субъектах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов удалось снизить более чем на 1,2 миллиона гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Авто Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким» Еще в апреле 2018 года директор по маркетингу Volkswagen Йохен Сенгпил заявил, что логотип «должен иметь сильную символическую силу как на автомобилях, так и на смартфонах».

Общество ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Гаджеты Huawei представила новую операционную систему Harmony OS Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.

Политика США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2» Сенаторы еще только готовятся голосовать по законопроекту о введении санкций в связи со строительством подводной части газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, в то время как проект уже почти завершен - его официальное завершение запланировано на этот год, пишет Bloomberg.

Политика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Общество В Уфе скончалась мать Юрия Шевчука Вечером 8 августа в Уфе скончалась 94-летняя мама лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука - Фания Акрамовна Гареева-Шевчук.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Наука В Новой Зеландии найдены останки гигантского попугая Австралийские ученые-палеонтологи при раскопках в Новой Зеландии нашли останки жившего 16-19 миллионов лет нового вида попугаев размером с человека.

Шоу-бизнес Виторган поделился романтичным фото с Нинидзе Накануне Виторган опубликовал на личной странице «Инстаграма» романтичную фотографию.

Экономика Россияне стали реже покупать дешевые лекарства Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.

Происшествия В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2» Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.

Общество Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.

Армия и оружие Истребители США вылетали на перехват российских Ту-95 у Аляски Американские истребители вылетали на перехват российских стратегических бомбардировщиков в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски.

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.