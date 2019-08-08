Экономика
Трамп заявил о своем недовольстве курсом доллара и ФРСГазета.Ru вчера в 16:27
Президент США Дональд Трамп опять обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов. Он считает, что именно ФРС, выполняющая в США функции Центробанка страны, а отнюдь не Китай, является основной проблемой для развития американской экономики.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:40, Вашингтон
Происшествия
Одежду пострадавших под Северодвинском военных сожгли
Обновлено в 07:11
Экономика
В Прикамье на оборонном заводе нашли «нелегальные» китайские станки
Сотрудники прикамского управления ФСБ расследуют обстоятельства поставки на расположенный в Перми оборонный завод "Машиностроитель" станков из Поднебесной, хотя по условиям состоявшегося конкурса они должны быть отечественными, сообщает "Ъ-Прикамье".
Обновлено в 00:46
Энергетика
МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году
МЭА в своем августовском отчете понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с на фоне обострения геополитических трений и допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Недвижимость
В России подскочили цены на доступное жилье
В пятерку регионов с самыми дорогими студиями вошли Ленинградская область с 87,6 тысячи рублей за метр, а также Краснодарский край и республика Татарстан, где «квадрат» в квартирах минимальной площади стоит около 76 тысяч рублей.
Обновлено в 01:39
Происшествия
У сотрудников ФБК прошли обыски по делу об отмывании денег
По словам правозащитников, обыски у Евгения Помазуева, Вячеслава Гимади, Евгения Замятина и Виталия Колесникова прошли в рамках уголовного дела об отмывании фондом одного миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 04:18
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Площадь пожаров в Сибири и на ДФО уменьшилась на 1,2 миллиона гектаров
Площадь природных пожаров в трех субъектах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов удалось снизить более чем на 1,2 миллиона гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 06:37
Авто
Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»
Еще в апреле 2018 года директор по маркетингу Volkswagen Йохен Сенгпил заявил, что логотип «должен иметь сильную символическую силу как на автомобилях, так и на смартфонах».
Обновлено в 04:16
Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве
В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 03:57
Политика
США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2»
Сенаторы еще только готовятся голосовать по законопроекту о введении санкций в связи со строительством подводной части газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, в то время как проект уже почти завершен - его официальное завершение запланировано на этот год, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о минусах жизни в Болгарии
Обновлено в 01:36
Общество
В Уфе скончалась мать Юрия Шевчука
Вечером 8 августа в Уфе скончалась 94-летняя мама лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука - Фания Акрамовна Гареева-Шевчук.
Обновлено в 04:10
Общество
Бывшая жена решила отсудить у Потанина в Лондоне $6 млрд
Обновлено в 05:41
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Наука
В Новой Зеландии найдены останки гигантского попугая
Австралийские ученые-палеонтологи при раскопках в Новой Зеландии нашли останки жившего 16-19 миллионов лет нового вида попугаев размером с человека.
Обновлено 07 августа в 02:17
Религия
Сегодня отмечается Ермолаев день
Обновлено 07 августа в 18:00
Шоу-бизнес
Виторган поделился романтичным фото с Нинидзе
Накануне Виторган опубликовал на личной странице «Инстаграма» романтичную фотографию.
Обновлено вчера в 06:24
Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Общество
Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка
Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Истребители США вылетали на перехват российских Ту-95 у Аляски
Американские истребители вылетали на перехват российских стратегических бомбардировщиков в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски.
Обновлено в 07:29
Футбол
Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»
Обновлено в 06:23
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Общество
Задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат
Корреспондент агентства Reuters Мария Цветкова сообщила, что после несогласованной акции 27 июля ей пришла повестка в военкомат.
Обновлено в 07:02