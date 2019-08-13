Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку. «Все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности!» — говорится в сообщении.

Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом

Футбол Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".

Футбол Порту — Краснодар 2:3 Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".

Футбол Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура российской премьер-лиги.

Путешествия Число туристов из Италии в Петербурге выросло в 1,5 раза За первое полугодие 2019 года Петербург посетило больше 1,5 млн иностранных туристов, что на 15% больше, чем в том же периоде год назад, сообщили в Смольном 13 августа со ссылкой на данные УФМС по городу и Ленобласти.

Космос Телескоп Хаббл запечатлел «странные светящиеся существа» Фотографии NASA снабдило подписью: «Космический телескоп Hubble заснял пару странных светящихся существ, играющих на полученном изображении».

Армия и оружие Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России «Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Космос «Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира» Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.

Гаджеты Фитнес-браслет Honor Band 5 представлен в России Сегодня, 13 августа, в России состоялась официальная презентация фитнес-браслета Honor Band 5.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Наука Патент недели: когда иммунитет становится врагом Патент: 2694412 Авторы: Ольга Британова, Марк Израельсон, Сергей Лукьянов Патентообладатель: Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации Заболевания, в которых наша иммунная система ведет себя "неправильно", получили название аутоимунных.

Экономика ЦБ обсудил с НБКИ унификацию кредитного рейтинга Сегодня, 13 августа 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ провёл встречу с банками и бюро кредитных историй (БКИ), на которой обсуждался единый механизм расчёта кредитного рейтинга физических лиц.

Происшествия Милонов потребовал объявить в розыск гей-пару, сбежавшую с детьми Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал объявить в международный розыск гей-пару из Москвы, которая сбежала из страны с двумя усыновленными мальчиками.

Политика В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.

Экономика Китайская госкорпорация предлагает достроить верфь «Звезда» Китайская China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) ведёт переговоры с «Роснефтью» о получении подряда на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда».

Армия и оружие Теория без практики мертва В зимнем периоде обучения дислоцированные на Юге России соединения и части Российской армии в учебно-боевой деятельности делали акцент не просто на совершенствовании навыков ведения боя в разных условиях, а на творческий подход при уничтожении «противника».

Общество Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа В мэрию Москвы направлены две заявка на новый митинг на 24 августа, его организаторы — глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова.

Финансы Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,2-0,3% Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips и индексов на фоне неблагоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры из-за эскалации торгового конфликта США и Китая, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,3%.

Религия Православные христиане Кубани отметят Медовый Спас Верующие Кубани готовятся к Успенскому посту. Он длится две недели и посвящен Богородице, успение которой отмечают 28 августа.

Происшествия Полицейский погиб в ходе перестрелки в Калифорнии В результате перестрелки в американском Риверсайде (штат Калифорния) погиб полицейский, еще четыре человека получили ранения, передает телеканал CBS со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

Политика В Грузии оценили ущерб после оттока российских туристов После оттока россиян ущерб в сфере туризма Грузии составил 60 миллионов долларов.

Политика Трамп пригрозил выходом США из ВТО Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.

Политика На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину.

Игры В сеть утёк стильный постер Need for Speed: Heat До анонса новой Need for Speed остаются считанные часы, однако свежие утечки всё продолжают появляться: вслед за парой кадров и логотипом из грядущего трейлера на форуме ЕА нашли полноценный постер гонки.