Политика

Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с ГонконгомИзвестия 14:00

Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку. «Все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности!» — говорится в сообщении.
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Трамп сообщил о стягивании Китаем войск к Гонконгу

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Трамп сообщил о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом

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РИА Новости13:30
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Сегодня, 13 августа, в России состоялась официальная презентация фитнес-браслета Honor Band 5.
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