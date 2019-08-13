Политика
Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с ГонконгомИзвестия 14:00
Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку. «Все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности!» — говорится в сообщении.
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Футбол
Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов
В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
Обновлено в 15:38
Футбол
Порту — Краснодар 2:3
Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".
Обновлено в 16:52
Футбол
Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура российской премьер-лиги.
Обновлено в 15:32
Путешествия
Число туристов из Италии в Петербурге выросло в 1,5 раза
За первое полугодие 2019 года Петербург посетило больше 1,5 млн иностранных туристов, что на 15% больше, чем в том же периоде год назад, сообщили в Смольном 13 августа со ссылкой на данные УФМС по городу и Ленобласти.
Обновлено в 10:32
Космос
Телескоп Хаббл запечатлел «странные светящиеся существа»
Фотографии NASA снабдило подписью: «Космический телескоп Hubble заснял пару странных светящихся существ, играющих на полученном изображении».
Обновлено в 15:15
Армия и оружие
Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России
«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:16
Космос
«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»
Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Обновлено в 13:02
Гаджеты
Фитнес-браслет Honor Band 5 представлен в России
Сегодня, 13 августа, в России состоялась официальная презентация фитнес-браслета Honor Band 5.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Спорт
Россиянка Мстиева дисквалифицирована на восемь лет за допинг
Обновлено в 10:41
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество
Копия посмертной маски Наполеона выставлена на торги
Обновлено в 19:19
Наука
Патент недели: когда иммунитет становится врагом
Патент: 2694412 Авторы: Ольга Британова, Марк Израельсон, Сергей Лукьянов Патентообладатель: Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации Заболевания, в которых наша иммунная система ведет себя "неправильно", получили название аутоимунных.
Обновлено в 07:13
Экономика
ЦБ обсудил с НБКИ унификацию кредитного рейтинга
Сегодня, 13 августа 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ провёл встречу с банками и бюро кредитных историй (БКИ), на которой обсуждался единый механизм расчёта кредитного рейтинга физических лиц.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Милонов потребовал объявить в розыск гей-пару, сбежавшую с детьми
Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал объявить в международный розыск гей-пару из Москвы, которая сбежала из страны с двумя усыновленными мальчиками.
Обновлено в 19:08
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика
Китайская госкорпорация предлагает достроить верфь «Звезда»
Китайская China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) ведёт переговоры с «Роснефтью» о получении подряда на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда».
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Теория без практики мертва
В зимнем периоде обучения дислоцированные на Юге России соединения и части Российской армии в учебно-боевой деятельности делали акцент не просто на совершенствовании навыков ведения боя в разных условиях, а на творческий подход при уничтожении «противника».
Обновлено в 19:00
Общество
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
В мэрию Москвы направлены две заявка на новый митинг на 24 августа, его организаторы — глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова.
Обновлено в 13:04
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,2-0,3%
Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips и индексов на фоне неблагоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры из-за эскалации торгового конфликта США и Китая, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,3%.
Обновлено в 03:20
Религия
Православные христиане Кубани отметят Медовый Спас
Верующие Кубани готовятся к Успенскому посту. Он длится две недели и посвящен Богородице, успение которой отмечают 28 августа.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Полицейский погиб в ходе перестрелки в Калифорнии
В результате перестрелки в американском Риверсайде (штат Калифорния) погиб полицейский, еще четыре человека получили ранения, передает телеканал CBS со ссылкой на заявление правоохранительных органов.
Обновлено в 18:09
Политика
В Грузии оценили ущерб после оттока российских туристов
После оттока россиян ущерб в сфере туризма Грузии составил 60 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Трамп пригрозил выходом США из ВТО
Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено в 15:17
Политика
На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США
Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину.
Обновлено в 17:57
Игры
В сеть утёк стильный постер Need for Speed: Heat
До анонса новой Need for Speed остаются считанные часы, однако свежие утечки всё продолжают появляться: вслед за парой кадров и логотипом из грядущего трейлера на форуме ЕА нашли полноценный постер гонки.
Обновлено в 18:21
ЖКХ
Из-за прорыва трубы Новороссийск и Геленджик остались без воды
По данному водопроводу воду доставляют с насосной станции в Новороссийск, Геленджик, Крымск и населенные пункты Крымского района и Черноморского побережья.
Обновлено в 06:17