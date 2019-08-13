Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку. «Все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности!» — говорится в сообщении.

Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом

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