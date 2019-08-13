Политика
Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с ГонконгомИзвестия 14:00
Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку. «Все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности!» — говорится в сообщении.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:29, Вашингтон
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «После аварии дочь замкнулась»
Обновлено в 02:00
Авто
Концепт Acura Type S будет представлен в Монтерее
Компания Acura представила концепт нового Type S, который должен заложить основы дизайна будущих автомобилей бренда.
Обновлено в 16:09
Политика
В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа
В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 05:24
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено в 12:31
Кино
Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Жириновский предложил сбивать самолеты НАТО
Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал сбивать иностранные военные самолеты в случае их приближения к российским бортам.
Обновлено в 16:56
Общество
Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала
В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено в 14:09
Политика
Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год
Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.
Обновлено в 17:01
Общество
Россельхознадзор ограничит поставки свинины из Сербии
Россельхознадзор с 14 августа вводит ограничения на поставки из Сербии живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из-за выявления в стране африканской чумы свиней (АЧС), говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:50
Общество
Роскомнадзор внес Instagram Светова в реестр запрещенной информации
Роскомнадзор внес аккаунт в Instagram члена федерального комитета Либертарианской партии и блогера Михаила Светова в реестр страниц, содержащих запрещенную информацию.
Обновлено в 09:59
Политика
Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку
Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.
Обновлено в 09:14
Футбол
«Краснодар» выложил командное фото после победы над «Порту»
"Краснодар" выложил командное фото по завершении ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором россияне оказались сильнее "Порту" со счетом 3:2, сообщает Sport24.
Обновлено в 17:36
Энергетика
Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном море
Exxon Mobil ведет добычу в Северном море в течение 50 лет, большая часть проектов управляется совместным предприятием Esso Exploration and Production UK, в котором по 50% акций принадлежит Exxon и другой энергетической компании, Royal Dutch Shell.
Обновлено в 13:14
Авто
Минивэн Honda Odyssey получит юбилейную версию
Юбилейная версия обойдется дороже на 2800 долларов (183200 рублей).
Обновлено в 05:14
Политика
Путин в Крыму опустился на колено перед девочкой-балериной
Президент России Владимир Путин во время визита в Академии хореографии в Севастополе опустился на одно колено и поцеловал руку у девочки-балерины.
Обновлено в 17:47
Здоровье
Редкое заболевание превратило 10-летнюю девочку из Камбоджи в старушку
Редкое заболевание сделало десятилетнюю девочку из Камбоджи похожей на пожилую женщину.
Обновлено в 09:52
Политика
Пакистан запросил проведение заседания СБ ООН по Кашмиру
Пакистан запросил проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением Индии отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 18:11
Энергетика
Нефть дорожает на 3% после новостей от США по пошлинам
Мировые цены на нефть во вторник вечером растут на 3,5% после сообщения о том, что Вашингтон отложил до середины декабря введение пошлин на некоторые товары из КНР, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 10:14
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Гаджеты
Yaguang Electronics готовит революционную камеру для смартфонов
Новый мобильный объектив разрабатывает тайваньская компания Yaguang Electronics, которая готовит одинарной модуль перископного типа с асферическим стеклянным объективом.
Обновлено в 17:46
Кино
Странные шутки и выдающийся талант: каким был Альфред Хичкок
За свою продолжительную карьеру режиссер создал более 70 кино- и ТВ-произведений, сделал "оскароносными" восьмерых актеров, при этом сам так и остался без заветной награды - лишь незадолго до смерти он получил "утешительный" приз от Американской киноакадемии (Премию имени Ирвинга Тальберга, вручаемую за выдающийся вклад в развитие кинопроизводства).
Обновлено в 14:34
Общество
Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела
Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:11
Здоровье
Простуду могут помочь вылечить простые носки
Специалисты рекомендуют проводить такую процедуру несколько дней, а носки снимать только по утрам.
Обновлено в 03:27
Здоровье
В Татарстане заработала первая «мобильная поликлиника»
Обновлено в 10:17
Энергетика
США планируют к 2020 году экспортировать больше энергоресурсов, чем импортировать
США к 2020 году планируют впервые с 1953 года больше экспортировать энергоресурсы, чем импортировать.
Обновлено в 15:37
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено в 17:44
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, дающий возможность получить гражданство в упрощенном порядке для иностранных граждан, защищавших страну, а также для россиян, которых преследуют «из-за политических убеждений» в РФ.
Обновлено в 05:25