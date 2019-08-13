Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал пост в Twitter о том, что Китай стягивает войска к границе с Гонконгом. Сделав это заявление, Трамп сослался на американскую разведку. Ситуацию в Гонконге лидер США считает сложной, но предполагает, что ее можно разрешить мирно.

Трамп рассказал о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом

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