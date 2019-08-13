Политика
Трамп рассказал о стягивании Китаем войск к границе с ГонконгомМойка78 вчера в 15:15
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал пост в Twitter о том, что Китай стягивает войска к границе с Гонконгом. Сделав это заявление, Трамп сослался на американскую разведку. Ситуацию в Гонконге лидер США считает сложной, но предполагает, что ее можно разрешить мирно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Религия
Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком
Обновлено в 01:15
Происшествия
Гражданку Украины осудили в США на 20 лет за детскую порнографию
Гражданка Украины Алена Каличенко приговорена к 20 годам тюрьмы в американском штате Нью-Йорк за сексуальную эксплуатацию ребенка и изготовление детской порнографии.
Обновлено вчера в 23:24
Экономика
Шувалов предложил использовать средства ФНБ на благоустройство городов
ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов.
Обновлено вчера в 05:50
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
Число пострадавших в результате серии взрывов на военном складе под Ачинском выросло до 40 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава Красноярского края Зоя Масленникова.
Обновлено в 01:40
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Социологи зафиксировали падение интереса россиян к думским выборам
Согласно опросу «Левада-центра», 41% россиян либо не собираются участвовать в предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму, либо не знают, кого на них поддержать.
Обновлено в 02:04
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
По отношению к евро рубль впервые с 5 августа опустился ниже 72.50. Курс доллар/рубль на вечерних торгах консолидируется в районе 64.90.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 16:55
Политика
На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 11:26
Кино
Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС
Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено вчера в 11:26
Игры
В сети появились первые кадры новой Need for Speed
Поклонники Need for Speed нашли первые скриншоты новой игры серии с подзаголовком Heat.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя
Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также пообщался с ее ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула
По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.
Обновлено в 01:05
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:09
Общество
Опера Лос-Анджелеса проверит обвинения в адрес Пласидо Доминго
Лос-Анджелесская опера проведет проверку достоверности обвинений своего генерального директора Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
В Гонконге протестующие заблокировали работу аэропорта
Обновлено вчера в 08:12
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вина
Обновлено в 01:00
Общество
Уровень Амура в Хабаровском крае может подняться до 680 см
Ранее гидрологи сообщали, что уровень воды в Амуре при прохождении гребня паводка должен был подняться до 550-600 см. Власти и спасатели при этом проводили превентивные мероприятия из расчета на 650-700 см. Во вторник утром уровень достиг отметки в 560 см, подтопило 11 дворов в городе, нижнюю часть набережной и более 1,3 тыс. дач на островах у города.
Обновлено вчера в 05:13
Общество
Минтруд рассматривает инициативу о четырехдневной рабочей неделе
РИА Новости рассказали, что в Министерстве труда рассматривают инициативу введения четырехдневной рабочей недели.
Обновлено вчера в 09:48
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Гаджеты
75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел до 693 долларов
Обновлено вчера в 03:24
Общество
В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары
По меньшей мере 23 человека погибли и еще более 12,7 тысячи госпитализированы из-за установившейся почти на всей территории Японии жары, свидетельствуют данные Главного пожарного управления страны.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Киев призвали соблюдать статус Северо-Крымского канала
Киев не имеет права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Застрявших по пути из Крыма челябинских детей вернут домой
Обновлено вчера в 07:33
Армия и оружие
Присмотрят свысока: Крым укрепят эскадрильей БПЛА «Форпост»
В состав 318-го смешанного авиационного полка, базирующегося под Севастополем, вошла отдельная эскадрилья дальних БПЛА «Форпост».
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Под Нижним Новгородом тушат пожар на теплоходе «Святая Русь»
В Сибирском затоне под Нижним Новгородом загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь».
Обновлено вчера в 10:00