Политика

Трамп рассказал о стягивании Китаем войск к границе с ГонконгомМойка78 вчера в 15:15

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал пост в Twitter о том, что Китай стягивает войска к границе с Гонконгом. Сделав это заявление, Трамп сослался на американскую разведку. Ситуацию в Гонконге лидер США считает сложной, но предполагает, что ее можно разрешить мирно.
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